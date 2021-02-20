በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የ12ኛ ክፍል ፈተናን የሚያስፈጽም ግብረሃይል ስራ ጀመረ

አሶሳ ፣ የካቲት 13 / 2013 ( ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የ12ኛ ክፍል ፈተና በተሳካ ሁኔታ ለማካሄድ አስፈጻሚ ግብረ ሃይል ተቋቁሞ ስራ መጀመሩን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አሰታወቀ፡፡
በጉዳዩ ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር በአሶሳ ከተማ የምክክር መድረክ ተካሂዷል፡፡
የትምህርት ቢሮው ሃላፊ አቶ ቢኒያም መንገሻ እንዳሉት በክልሉ ዘንደሮ ሶስት ሺህ 116 ተማሪዎች የ12ኛ ክፍል ፈተና ለመውሰድ ተዘጋጅተዋል፡፡
ፈተናውን የሚያስፈጽም የጸጥታ ሃይሎችን ጨምሮ በየደረጃው የሚገኙ ባለድርሻ አካላትን ያካተተ ግብረሃይል ተቋቁሞ ስራ ጀምሯል ብለዋል፡፡
በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው የመተከል ኮማንድ ፖስት ዞኑን መምራት ከጀመረ ወዲህ አብዛኞቹ ወረዳዎች ወደ ቀደመ ሠላማቸው እየተመለሱ መሆኑን ሃላፊው ጠቁመዋል፡፡
ግብረሃይሉ ከኮማንድ ፖስቱ ጋር ተቀናጅቶ እንደሚሠራ ያመለከቱት አቶ ቢኒያም ከየካቲት 29 እስከ መጋቢት 02 / 2013 ዓ.ም. የሚሰጠውን ፈተና በክልሉ ያለምንም ችግር ለመስጠት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን አመልክተዋል፡፡
በክልሉ ትምህርት ቢሮ የስርዓተ ትምህረት ዝግጅት አቅርቦት እና ትግበራ ዳይሬክተር አቶ ግርማ አሰጌ በበኩላቸው የግብረሃይሉ ትስስር ከክልል እስከ ፈተና እስከሚሰጥበት ማዕከላት እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
ፈተናውን ስኬታማ ለማድረግ የሚከናወኑ ተግባራት አስመልክቶ ከሃገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ ጋር በየዕለቱ የመረጃ ልውውጥ እየተደረገ ነው ብለዋል፡፡
በክልሉ መተከልን ጨምሮ 21 የፈተና ጣቢያዎች መኖራቸውን ጠቁመው የባከነውን የትምህርት ጊዜ ለማካካስ ፈተናውን ለሚወስዱ ተማሪዎች የ45 ቀናት የማጠናከሪያ ትምህርት መሠጠቱን አስታውቀዋል፡፡
ፈተናውን ስኬታማ ማድረግ የሁሉም ሃላፊነት ነው ያሉት ደግሞ በመድረኩ የተሳተፉት የባምባሲ ወረዳ መምህር ተፈሪ ፉፋ ናቸው፡፡
በተለይ ተማሪዎች ራሳቸውን ከኮሮና በመጠበቅ ፈተናውን እንዲወስዱ በማድረግ የድርሻቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል፡፡
የካማሽ ዞን ነዋሪ አቶ ተስፋዬ ኢረና በበኩላቸው በአካባቢያቸው የ12ኛ ክፍል ፈተና ለመስጠት የሚያስችል ሠላም እንዳለ ገልጸዋል፡፡
በ2011 ዓ.ም. በዞኑ የተከሰተው የጸጥታ ችግር ተወግዶ አካባቢው ወደ ቀደመ ሠላሙ ተመልሷል ብለዋል።
ለአንድ ቀን በተካሄደው የምክክር መድረከ ከ200 የሚበልጡ ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል፡፡