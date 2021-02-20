በወሊሶና ቡሌ ሆራ ከተሞች ዘመናዊ የአውቶቡስ መናኸሪያዎች ሊገነቡ ነው

አዳማ፣የካቲት 13/2013(ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ወሊሶና ቡሌ ሆራ ከተሞች ከ410 ሚሊየን ብር በሚበልጥ ወጪ ዘመናዊ የተቀናጀ የአውቶቡስ መናኸሪያዎች እንደሚገነቡ የክልሉ ትራንስፖርት ባለስልጣን ገለጸ።
የኦሮሚያ ክልል ትራንስፖርት ባለስልጣን በወሊሶና ቡሌ ሆራ ከተሞች የአውቶቡስ መናኸሪዎች ግንባታ የውል ስምምነት ዛሬ በአዳማ ከተማ ከስራ ተቋራጮች ጋር ተፈራርሟል።
በዚህ ወቅት የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ አብዱልቃድር ሁሴን እንደተናገሩት የሁለቱ መናኸሪያዎች ግንባታ በተያዘው የበጀት ዓመት ወስጥ በመጀመር በ2014 ዓ.ም. ተጠናቀው ለአገልግሎት የሚበቁ ናቸው።
ለግንባታውም መንግስት ከ410 ሚሊየን ብር በላይ መመደቡን አስታውቀዋል።
መናኸሪያዎቹ የቴክኒክና የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ፣ የድንገተኛ ህክምና መስጫ ክሊኒክም ጭምር እንደሚኖራቸው ነው ዋና ዳይሬክተሩ የገለጹት።
የመናኸሪዎቹ ግንባታ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለስራ ተቋራጮቹ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርጉላቸውም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የወሊሶ መናኸሪያ ስራ ተቋራጭ ሕይወት ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት ባለቤት አቶ ዮናስ ሙሉጌታ ግንባታውን ከተሰጣቸው የጊዜ ገደብ በታች ለማጠናቀቅ ጥረት እንደሚያደርጉ ተናግረዋል።
በተመሳሳይ የቡሌ ሆራ መናኸሪያ የስራ ተቋራጭ አህመድ ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት ባለቤት አቶ አብይ እንድሪስ ግንባታውን በውላቸው መሰረት አጠናቀው እንደሚያስረክቡ ገልጸዋል።
በኦሮሚያ ክልል የዘጠኝ መናኸሪያዎች ግንባታ በመጠናቀቅ ላይ የሚገኝ ሲሆን ዛሬ የውል ስምምነት የተደረገባቸውን ጨምሮ አንድ ቢሊዮን 600 ሚሊዮን ብር ወጪ የሚደረግባቸው መሆኑ ተመልክቷል።