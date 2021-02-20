የጋምቤላ ህዝቦች ነፃነት ንቅናቄ / ጋህነን / የምርጫ መወዳደሪያ ምልክቱን ይፋ አደረገ

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ጋምቤላ ፣ የካቲት 13/2013(ኢዜአ) ፡- የጋምቤላ ህዝቦች ነፃነት ንቅናቄ / ጋህነን / የምርጫ መወዳደሪያ ምልክቱና መሪ ቃሉን ዛሬ በጋምቤላ ከተማ ይፋ አደረገ።

የፓርቲውን የምርጫ ምልክትና መሪ ቃል ይፋ ያደረጉት የንቅናቄው ሊቀመንበር አቶ ፒተር አማንና ሌሎች የፓርቲው አመራሮች ናቸው ።

የንቅናቄው ሊቀመንበር የፓርቲው የመወዳደሪያ ምልክት ለክልሉ ህዝብ የህይወት መሰረተት የሆነው ’’ዓሳ ’’ መሆኑን ተናግረዋል።

የፓርቲው መሪ ቃልም ’’በካርድ ብቻ እናሸንፋለን’’ የሚል መሆኑን አስታውቀዋል።

ንቅናው ሁሉንም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን አቅፎ በፖለቲካ ፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ዘርፎች የህዝቡን ህይወት ለመለወጥ ይሰራልም ብለዋል።

ከሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በመግባባትና በመቻቻል ምርጫው ሰላማዊና ፍትሃዊ እንዲሆን እንደሚሰራም አስታውቀዋል።

ፓርቲው ከዛሬ ጀምሮ የምረጡኝ ቅስቀሳ ስራውን እንደሚያከናውን ሊቀመንበሩ ገልጸዋል።

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