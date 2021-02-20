ብዘሃነታችንን በአግባቡ ይዘን ለኢትዮጵያን ብልጽግና መሠረት እንጥላለን-የምክር ቤቱ አፈ- ጉባኤ

ሠመራ፣ የካቲት 13/2013(ኢዜአ) የቋንቋን፣ የባህል እና የአመለካከት ብዘሃነታችንን በአግባቡ ይዘንና አልምተን በመጠቀም ለኢትዮጵያን ብልጽግና መሠረት እንጥላለን ሲሉ የአፋር ክልል ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ወይዘሮ አሚና ሴኮ ተናገሩ።
ሀገር አቀፍ የአፍ መፍቻ ቋንቋ ቀን በሠመራ ከተማ እየተከበረ ነው።
የምክር ቤቱ አፈ- ጉባኤ በበዓሉ አከባበር ሥነ-ሥርዓት ወቅት፤ የቋንቋም ሆነ የአመለካከት እንዲሁም የባህል ብዘሃነታችን በአግባቡ መጠቀም ከቻልን ጠንካራ ሀገር በመፍጠር የብልጽግናን መሠረት እንጥላለን ብለዋል።
የክልሉ መንግሥት የአፋር ህዝብ ባህልና ቋንቋ ተጠብቆ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ቋንቋ እንዲሆን ተገቢውን በጀት በመመደብ የምርምር ማዕከል ከፍቶ እየሠራ መሆኑንም ገልጸዋል።
አፋርኛ የክልሉ የመናገሪያ ቋንቋ ብቻም ሆኖ እንዳይቀር እስከ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ድረስ የመማሪያ ቋንቋ በመሆን የክልሉ ህዝብ በሀገራዊ የልማትና ዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ምቹ ሁኔታ መኖሩን ተናግረዋል።
መንግስት ብዝሃነትን አስተናግዶ የጋራ ሀገራዊ እሴቶችን በመፍጠር የህዝቦችን አንድነትና አብሮነት እንዲረጋገጥ በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች በትኩረት ሊሠሩ ይገባል ብለዋል።
የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዴኤታ ተወካይ ዶክተር አውላቸው ሹምነካ በበኩላቸው ፤ የአፍ-መፍቻ ቋንቋዎችን ማልማት ለሀገሪቱ ሁለንተናዊ እድገትና ልማት ቁልፍ መሣሪያ በመሆናቸው በሁሉም ደረጃ ሊጠበቁ እንደሚገባ ተናግረዋል።
ሚኒስቴርም ህገመንግስቱ ለቋንቋ ብዘሃነትን ከሠጠው እውቅና በተጨማሪ ብዘሃነቱን በአግባቡ ተቀብሎ ማስተናገድ የሚያስችል ሀገራዊ የቋንቋ ፖሊሲ ቀርጻ እየተንቀሳቀሰ ነው ብለዋል።
የአፍ መፍቻ ቋንቋ ቀን አከባበር ከዛሬ ጀምሮ ለሁለት ቀናት በሚያደርገው ቆይታ የቋንቋ ፖሊሲ ይዘትን ጨምሮ በሀገር አቀፍ ደረጃ የአፍ- መፍቻ ትምህርት የዴሞክራሲ ስርዓትን በህብረተሰቡ ዘንድ ለማስረጽ በሚኖረው አስተዋጽኦ ዙሪያ ጹሁፍ ቀርቦ ውይይት እንደሚደረግበት ይጠበቃል።
በሀገር አቀፍ ደረጃ የአፍ-መፍቻ ቋንቋ ትምህርት አተገባበር ላይ የተገኙ መልካም ተሞክሮዎች፣ የልዩ-ፍላጎት አፍ-መፍቻ ትምህርት አሰጣጥ ሂደት ያጋጠሙ ፈተናዎችና የመፍትሄ አቅጣጫ ሌላው መረሃ ግብር እንደሆነም ተመልክቷል።
በሥነ-ሥርዓቱ የፌደራልና ክልል ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ናቸው ።