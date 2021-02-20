የኢጋድ ዓለም አቀፍ ሳይንሳዊ ጉባኤ በአዲስ አበባ ይካሄዳል

አዲስ አበባ፣ የካቲት 13/2013 ( ኢዜአ) ሁለተኛው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን (ኢጋድ) ዓለም አቀፍ ሳይንሳዊ ጉባኤ ከፊታችን ሰኞ ጀምሮ በአዲስ አበባ ይካሄዳል።
ጉባኤው “በኮቮድ-19 ወረርሽኝ ወቅት የሰዎች እንቅስቃሴ” በሚል መሪ ቃል የሚካሄድ ነው።
የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን (ኢጋድ) የዓለም አቀፍ ሳይንሳዊ ጉባኤውን ያዘጋጀው ከዓለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት (አይ ኦ ኤም) እና የጀርመን የተራድኦ ድርጅት (ጂ አይ ዜድ) ጋር በመተባበር ነው።
በተጨማሪም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ የኬንያው ማሴኖ ዩኒቨርሲቲ፣ የኬንያ የስደተኞች ጥናት ኢንስቲትዩትና መቀመጫውን ደቡብ አፍሪካ ያደረገው የደህንነት ጥናቶች ኢንስቲትዩት ከኢጋድ ጋር በመሆን ጉባኤውን ያዘጋጁ የትምህርትና ምርምር ተቋማት መሆናቸው ተገልጿል።
የዚህ ዓመት የጉባኤ ትኩረት ስደትና መፈናቀል በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት የሚል እንደሆነ ኢጋድ ለኢዜአ አስታውቋል።
ጉባኤው ተመራማሪዎች፣ ፖሊሲ አውጪዎች፣ ባለሙያዎች እና ዓለም አቀፍ ተቋማት እርስ በርስ ልምድና እውቀታቸውን ለመለዋወጥና ለፖሊሲ ግብአት የሚሆኑ ምክረሀሳቦችን እንዲያቀርቡ ምቹ ሁኔታን የመፍጠር ዓላማ አለው።
በተጨማሪም አባል አገራቱ የስደተኞች፣ ተፈናቃዮችና የተቀባይ አገራት ማህበረሰቦችን ጫናን የመቋቋም አቅማቸውን በመጨመር በተሻለ መልኩ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተጽእኖን እንዴት መቀነስ ይችላሉ? በሚለው ጉዳይ ልምዳቸውን እንዲለዋወጡ ማድረግ መሆኑን አስታውቋል።
በመግለጫው እንደተገለጸው ጉባኤው የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በስደትና መፈናቀል ዙሪያ የመጡ አዲስና እየታዩ ባሉ ጉዳዮች ላይ ሳይንስን መሰረት ያደረገ ውይይት እንዲያደርጉ የሚያስችል መድረክ ይፈጥራል።
በመድረኩ በስደትና መፈናቀል ፖሊሲዎች ሲዘጋጁ በመረጃ ላይ የተመሰረቱ እንዲሆኑ የሚያስችሉ ሳይንሳዊ የመፍትሔ ሀሳቦች በባለሙያዎች ይቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል።
በተጨማሪም ጉባኤው ኢጋድና የኢጋድ አባል አገራት በስደትና መፈናቀል ጉዳይ ላይ ከሚሰሩ የጥናትና ስልጠና ተቋማት ጠንካራ ትስስርና ግንኙነት እንዲኖራቸው የማድረግ ዓላማ እንዳለው ነው ኢጋድ ያስታወቀው።
ሁለተኛው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን (ኢጋድ) ዓለም አቀፍ ሳይንሳዊ ጉባኤ እስከ የካቲት 17 ቀን 2013 ዓ.ም የሚቆይ ነው።
የመጀመሪያው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን (ኢጋድ) ዓለም አቀፍ ሳይንሳዊ ጉባኤ እ.አ.አ በ2014 በጤና ጉዳይ ላይ በማተኮር በአዲስ አበባ መካሄዱ የሚታወስ ነው።