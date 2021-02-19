በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የሚደረገውን ጥረት በማገዝ የድርሻውን እንደሚወጣ የኃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ገለጸ

ድሬዳዋ ፤የካቲት 12/2013 (ኢዜአ) በሀገሪቱ ዘላቂ የሆነ አስተማማኝ ሰላም በማስፈን ብልጽግናን ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት በማገዝ የድርሻውን እንደሚወጣ የድሬዳዋ አስተዳደር ኃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ገለጸ፡፡
ጉባኤ ለኃይማኖት ተቋማት አመራሮችና ወጣቶች በሰላም እሴት ግንባታ ዙሪያ ያዘጋጀው የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ በድሬዳዋ ከተማ ተካሄዷል፡፡
የድሬዳዋ ኃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ፀሐፊ ወንድም ሚኪያስ ታዬ አእንደተናገሩት፤ ተሳታፊዎቹ ከመድረኩ ያገኙትን ግንዛቤ በመጠቀም ሰላምን ለማረጋገጥ ያግዛሉ፡፡
ጉባኤው ከተቋቋመ ጀምሮ በኃይማኖት ተቋማት መካከል ያለው ግንኙነት በመከባበርና መደጋገፍ ረገድ ከፍተኛ ለውጥ ማሳየቱን ገልጸው፤ ለዚህ መሰረቱ ሰላም በመሆኑ በየሃይማኖት ተቋማቱ የሚገኘው የኀብረተሰብ ክፍል ሊጠብቀው ይገባል ብለዋል፡፡
የግንዛቤ ማስጨበጫው መድረክ ይህን እሴት በአስተማማኝ መንገድ ለማስቀጠል የሚያግዝ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
የእምነት ተቋማቱ ሀገሪቱን ወደ ብልጽግና ጎዳና ለመውሰድ በሚከናወኑ የልማት ተግባራት ላይ እያበረከቱ የሚገኙትን አስተዋጽኦ ለማጠናከር በመድረኩ ወሳኝ አቅጣጫ መቀመጡንም ገልጸዋል፡፡
የኃይማኖት ተቋማት በሀገሪቱ በቀጣይ የሚከናወነው ምርጫ ሰላማዊነትና ፍትሃዊ ሆኖ እንዲጠናቀቀ የድርሻቸውን እንዲወጡ ይሰራል ብለዋል፡፡
የጉባኤው ሰብሳቢ ሊቀ-ብርሃናት ቀለመወርቅ ቢምረው በበኩላቸው ላለፉት አስር ዓመታት ለተፈጠሩ ችግሮች መፍትሄ በማፈላለግና በሀገር ልማት ላይ የድርሻቸውን ሲወጡ መቆየታቸውን አውስታዋል፡፡
በተጨማሪም በአካባቢው ብሎም በሀገሪቱ ሰላም እንዲሰፍን በማስተማር በምስራቅ ተጎራባች ክልሎች ለተቸገሩ ድጋፍ በማድረግና ኮሮና በመከላከል ስራዎች ላይ በመሳተፍም አስታዋጽኦ ማደረጋቸውንም ጠቅሰዋል፡፡
እነዚህን ተግባራት ከማጠናከር ባሻገር ለህዳሴ ግድብ ግንባታ መፋጠንና በድሬዳዋ በሚከናወኑ የልማት ስራዎች ዳር መድረስ እያደረጉ የሚገኙትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ሊቀብርሃናት ቀለመወርቅ ገልጸዋል፡፡
ከድሬዳዋ አስተዳደር እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የመጡት ሼህ ኢብራሂም ኢማም የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኩ የአካባቢውንና የሀገርን ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ ለመጠበቅ በተናጠልና በጋራ ተቀናጅተው ለመስራት ያግዛል ብለዋል፡፡
ከመሠረታዊ የሰው ልጅ ፍላጎቶች አስቀድሞ የሚያስፈልገው ሰላም ነው፤ ይህን መሠረታዊ ጉዳይ መጠበቅ የአምነታችን ትልቁ አስተምህሮት ነው ሲሉም ተናግረዋል፡፡
እያንዳንዱ የኃይማኖት ተቋም ለሰላምና ልማት እያበረከተ የሚገኘውን ተግባር ወደፊትም አጠናክሮ መቀጠል እንደሚርበተም አመልክተዋል፡፡
ወጣት ሳሙኤል ሃምቢሳ በበኩሉ ከግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኩ ትምህርት ማግኘቱን ጠቅሶ ፤ ወጣቶች በሀገራዊ ሰላም እንዲሰፍንና ዕድገት እንዲመጣ መስራት እንዳለባቸው ተናግራል፡፡
በግጭት አፈታትና በዘላቂ ሰላም ግንባታ ላይ ሌሎችን ለማስተማር መዘጋጀቱንም ገልጿል፡፡
የሰላም እሴት ግንባታ የሚጀመረው ከቤት ነው፤ በቤት ውስጥ ቤተሰብ ለሰላም ያለውን ዋጋ ተረድቶ ለዚህ ቦታ ከሰጠ የሀገር ሰላም አስተማማኝ ይሆናል ያለው ደግሞ ሌላው የመድረኩ ተሳታፊ ወይዘሮ ኒአማ ከድር ናቸው።
“እኔም ከቤቴ በመጀመር አካባቢዬን ለማስተማር ዝግጁ ነኝ “ብለዋል ፡፡
በመድረኩ የተገኙት የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ተወካይ አቶ ሱልጣን አልይ ጉባኤው ለሀገር ሰላም መረጋገጥና ለልማት መጎልበት የሚያደርገውን አስተዋጽኦ ጉልህ ድርሻ እንዳለው ገልጸዋል፡፡
ጉባኤው በቀጣይ ለሚያከናውናቸው ተግባራት አስተዳደሩ አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል፡፡