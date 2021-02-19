በሀገሪቱ በመጣው ለውጥ የሴቶች የአበርክቶ ድርሻ ከፍተኛ ነው-ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ

ሀዋሳ የካቲት 12/2013 (ኢዜአ) በሀገሪቱ እየተመዘገ በመጣው ሁለንተናዊ ለውጥ የሴቶች የተሳትፎና የአበርክቶ ድርሻ ክፍተኛ መሆኑን የኢፌዴሪ የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ አስታወቁ ።
ሚኒስተሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ይህን ያሉት የደቡብ ብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ “የሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለሁለንተናዊ ድል” በሚል መሪ ቃል ከክልሉ ሴክተር መሥሪያ ቤት የተወጣጡ ሴት መንግስት ሠራተኞ ጋር እያካሄደ ባለው የውይይትና ምክክር መድረክ ነው።
በመላው ኢትዮጵያዊያን ፍላጎት የመጣው የለውጥ ሂደት ጠንካራ መሰረት ኖሮት በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ በመምራት የተፈለገውን ስኬት እያስመዘገበ እንዲሄድ የሴቶች ተሳትፎና አበርክቶ ከፍተኛ ነው ብለዋል።
ለዚህም በለውጡ መንግሥት የፖለቲካ ውሳኔ ሰጪነት ዕድል ለሴቶች በመስጠት በለውጥ ሂደት የሚገጥሙ መንገራገጮችን በብቃት መምራት መቻሉን ተናግረዋል።
አሁን ላይ በሀገሪቱ እየተመዘገበ ላለው ዘርፈ ብዙ ተጨባጭ ውጤትና እምርታ የሴቶች ተሳትፎና ያደረጉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን አስረድተዋል።
በለውጥ መንግሥት የተጀመሩ የልማት ውጥኖች በተያዘላቸው ጊዜ በመጠናቀቅ የሀገሪቱን ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማረጋገጥ የሴቶች ተሳትፎና አበርክቷቸው ተጠናክሮ እንዲቀጥል ቀሪ ተግባራት በመለየት በተደራጀ መልኩ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ አሳስበዋል።
ለአንድ ቀን በሚከናወነው በዚሁ መድረክ የተለያዩ ሰነዶች ቀርበው ውይይት እንደሚደረግበትና በመጪው ምርጫ ዙሪያ አቅጣጫ ይቀመጥበታል ተብሎ ይጠበቃል።