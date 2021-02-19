የጋምቤላ ክልል ለትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር 10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለማድረግ ወሰነ

የካቲት 12 /2013 (ኢዜአ) የጋምቤላ ክልል ለትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርና ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች የሚውል 10 ሚሊዮን ብር ለመለገስ መወሱኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ አስታወቁ።
ርዕሰ መስተዳደሩ እንደገለጹት፤ የድጋፍ ውሳኔው የተላለፈው የክልሉ ካቢኔ ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ ነው።
በተጨማሪም የካቢኔው አባላት ከወር ደመወዛቸው 50 በመቶውን ለመለገስ መወሰናቸውን አስታወቀዋል።
እንዲሁም በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርን የጤና የአገልግሎት አሰጣጥ ሂደት ለማገዝ ሁለት አምቡላንሶችን ድጋፍ ለማድረግ መወሰናቸውንም አስረድተዋል።
በቀጣይም በክልሉ ሶስት ዞኖችና ወረዳዎች ተመሳሳይ ድጋፍ እንደሚደረግም ርዕሰ መስተዳደሩ ጠቁመዋል።
የክልሉ ካቢኔ በቅርቡ ወደ ትግራይ በማቅናት ድጋፉን እንደሚያደርስ አመልክተዋል።
በጋምቤላ ክልል የሚገኙ ነዋሪዎችም በትግራይ ለሚገኙ ወገኖች ድጋፍ እንዲያደጉም ጥሪ አቅርበዋል።