በጋምቤላ ክልል በጤና ዘርፍ የታዩትን መሻሻሎች በማጠናከር አገልግሎቱን ለማዳረስ እንደሚሰራ ተገለጸ

ጋምቤላ ፤ የካቲት 12/2013 (ኢዜአ)በጋምቤላ ክልል ባለፉት ዓመታት በጤና ዘርፍ የታዩትን መሻሻሎች በማጠናከር ጥራቱን የጠበቀ አገልግሎትን ለማዳረስ እንደሚሰራ ተገለጸ።
የክልሉ የጤናው ዘርፍ ዘጠነኛ ዓመታዊ ጉባኤ ዛሬ በጋምቤላ ከተማ ተጀምሯል።
በጉባኤው ላይ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ተወካይ አቶ ላክደር ላክባክ እንዳሉት በክልሉ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት መከላከልን መሰረት ያደረገውን የጤና ፖሊስ በመተግበር የጤና ሽፋኑንና አገልግሎቱን በማሻሻል ረገድ አበረታች ስራዎች ተከናውነዋል።
በክልሉ የኤች አይ ቪ/ ኤድስና የኮሮና ቫይረስን በመከላከል በኩል የተከናወኑት ስራዎች መልካም ጅምሮች እንዳሉ ተናግረዋል።
ሆኖም ኮሮናና የኤች አይ ቪ/ ኤድስ ቫይረስ የስጭት መጠን አሁንም ያልተገታ በመሆኑ ለመከላከል በትኩረት የሚሰራ ይሆናል ብለዋል።
በጤናና ጤና ነክ አገልግሎቶች በግብዓት አቅርቦትና ጥራት ቁጥጥር በኩል ያሉ ክፍተቶችን በቀጣይ በማስተካከልና መልካም ጅምሮችን በማጠናከር ለህብረተሰቡ ጥራቱ የጠበቀ የጤና አገልግሎት ለማዳረስ የክልሉ መንግስት በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል።
የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ሩድ ጋትዊች በበኩላቸው ባለፉት ዓመታት በተለይም የእናቶችና ህፃናት የጤና አገልግሎት በማሻሻል ረገድ ውጤታማ ስራዎች መከናወናቸውን ተናግረዋል።
ለዚህም ዋነኛ ማሳያው ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት ከአምስት ዓመት በታች ከሚገኙ አንድ ሺህ ህፃናት መካከል 204 ህይወታቸው ያልፍ የነበረው አሁን ላይ ወደ 55 ዝቅ ማድረግ መቻሉ ነው ብለዋል።
የእናቶች የሞት ምጣኔም በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱን ጠቁመው በቀጣይም አስራ ዓመታት የእናቶችና የህፃናትን ጤና ጨምሮ በሁሉም ዘርፎች አግልግሎቱን ለማሻሻል አበክረው እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
ለሁለት ቀናት በሚቆየው የጤና ጉባኤው ያለፉት አምስት ዓመታት አፈፃፀምና የቀጣይ አስር ዓመታት እቅድ ዙሪያ ውይይት እንደሚደረግ ተመልክቷል።