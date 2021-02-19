ሥልጠናው ቀልጣፈ አገልግሎት ለማህበረሰቡ ለመስጠት አቅም እንደፈጠረላቸው በባሌ ዞን የመንግስት ሠራተኞች ገለጹ

ጎባ ፤የካቲት 12/2013 (ኢዜአ) የአቅም ግንባታ ሥልጠናው ቀልጣፋና ፈጣን አገልግሎት ለማህበረሰቡ ለመስጠት አቅም እንደፈጠረላቸው በባሌ ዞን የመንግስት ሠራተኞች ገለጹ፡፡
”የመንግስት ሠራተኞች የአገልጋይነት ስሜት ተላብሰን ህዝባችንን እናገልግል” በሚል መሪ ሀሳብ ለአራት ቀናት ለዞኑ ሠራተኞች ሲሰጥ የቆየው የአቅም ግንባታ ሥልጠና ተጠናቋል፡፡
ከሥልጠናው ተሳታፊዎች መካከል አቶ ሙአዝ ኤሊያስ በሰጡት አስተያየት ከዚህ በፊት ተገልጋዩን ማህበረሰብ በተገቢው መንገድ ባለማገልገላችን የተከማቸ የህዝብ ቅሬታ ስንፈጥር እንደነበረ ከተሰጠን ሥልጠና መረዳት ችያለሁ ብለዋል፡፡
አሁን ባገኙት ሥልጠና ፈጣንና በቂ አገልግሎት በመስጠት የተገልጋዩን ማህበረሰቡ እርካታ ለማሳደግ አቅም እንደሆናቸው ገልጸዋል ፡፡
ከዚህ በፊት በሚሰጡት አገልግሎት ትርጉም ያለው የማህበረሰብ እርካታ እንዳልነበረ የተናገሩት ደግሞ ሌላው የሥልጠና ተሳታፊ አቶ አለማየሁ መስፍን ናቸው፡፡
አሁን የተሰጣቸው ሥልጠና አገልግሎትን ለሁሉም ተደራሽ በማደረግ ለውጥ ለማምጣት የጎላ ሚና እንደሚኖረው መረዳታቸውን አመልክተዋል፡፡
ሠልጣኞቹ እንዳሉት በዞኑ ከለውጡ ወዲህ የህዝቡ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ የነበሩ ችግሮች ደረጃ በደረጃ እየተፈቱ ቢመጡም አሁንም መልስ የሚሹና የህዝቡን እርካታ የሚቀንሱ ድጋፎች ከመንግስት ይጠበቃል፡፡
የዞኑ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ኃብት ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ሙሲና አብደላ እንደገለጹት በዞኑ አስራ አንድ ወረዳዎች ላለፉት አራት ቀናት በተሰጠው የአቅም ግንባታ ስልጠና ከ7ሺህ የሚበልጡ የመንግስት ሠራተኞች ተሳትፈዋል፡፡
ለሠራተኞቹ የተሰጠው ሥልጠና የማስፈፀም አቅም በማዳበር ለአካባቢው ብሎም ለሀገር ልማት ቀጣይነት ድጋፍ የሚያደርግ የሰው ሀይል ለመፍጠር ጉልህ ድርሻ እንደሚኖረው አስረድተዋል፡፡
የሥልጠናው ዓላማ የመንግስት ሠራተኞች በሀገሪቱ የመጣው ለውጥ በመረዳት ፍሬ እንዲያፈራ የድርሻቸውን እንዲወጡ ለማስቻል መሆኑን የገለጹት ደግሞ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱልሀኪም አልይ ናቸው።
በዚህም ለውጡን ማስቀጠልና የተገልጋይ እርካታን ማምጣት በሚቻልባቸው ዙሪያ በመወያየት ለማስፈጸም ሠራተኛው የድርሻውን እንደሚወጣ የጋራ መግባባት ላይ መደረሱን አስረድተዋል፡፡
ሠራተኛው በቆይታው ያገኘውን ግንዛቤ በማዳበር የተገልጋዩን ህዝብ ፍላጎት ለማርካት በተመደበበት የስራ ዘርፍ ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲሰጥ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡
በባሌ ሮቤ ከተማ የተሰጠው ሥልጠናው ሲጠናቀቅ ተሳታፊ ሠራተኞች ደም ልገሳና የከተማ ጽዳትን ጨምሮ የተለያዩ የበጎ አድራጎት ተግባራት አከናውነዋል፡፡