ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ንና ሀገራዊ ለወጡን በመደገፍ በሰቆጣ ሰልፍ እየተካሄደ ነው

ሰቆጣ የካቲት 12/2013 (ኢዜአ) የሰቆጣ ከተማና አካባቢው ነዋሪዎች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ አህመድና በእረሳቸው አመራርነት የመጣውን ሀገራዊ ለውጥ በመደገፍ ሰላማዊ ሰልፍ እያካሄዱ ነው።
ነዋሪዎቹ ለውጡን አንደግፋለን፤ ወደፊትም እንራመዳለን፤ ጁንታው በቆፈረው ጉድጓድ ራሱ ተቀብሯል፤ ኢትዮጵያዊነት ከሁሉም በላይ ነው፤ ፅንፈኝነት ይውደም ኢትዮጵያዊነት ይለምልም የሚሉት መፈክሮችን በማንገብና በማሰማት ድጋፋቸውን እየገለጹ ነው።
ሰልፈኞቹ የተጓዝነው መንገድ አጭር፣ የሚቀረው መንገድ ረዥም በመሆኑ ከመሪዎቻችን ጋር እንሻገራለን፤ የዩኒቨርሲ ጥያቄያችን በብልፅግና እውን ይሆናል የሚሉና መሰል መፈክሮችንም እያሰሙ ይገኛል።
የድጋፍ ሰልፉ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ አህመድ በሳል አመራር በሀገሪቱ የመጣውን ለውጥ በመደገፍ እውቅና መስጠት አላማ ያደረገ ነው።
በተጨማሪም ሰልፉ በህግ ማስከበር ዘመቻው የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የሀገረ መከላከያ ሰራዊት፡ ለአማራ ልዩ ሃይልና ሚሊሻ አባላት እውቅና የሚሰጥ መሆኑ ታውቋል።
በተለይም ዶክተር አቢይና መንግስታቸው ስራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ህዝቡ ከጎናቸው መሆኑን በአንድ ድምጽ የሚገለጽበት እንደሆነ ተመላክቷል።