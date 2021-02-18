በተቀናጀ አሠራር የአገሪቱን ልማትና ብልጽግና ለማሳካት መስራት ይገባል ተባለ

አዲስ አበባ፣ የካቲት 11/2013 ( ኢዜአ) በተቀናጀ አሠራር የአገሪቱን ልማትና ብልጽግና ለማሳካት መስራት እንደሚገባ ተገለጸ።
በተቀናጀ አሠራር የአገሪቱን ልማትና ብልጽግና ለማሳካት የሚረዳ መደላደል ለመፍጠር ያለመ መድረክ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ ከምርምርና ከኢንዱስትሪዎች ጋር ተካሂዷል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከከፍተኛ ትምህርትና ሥልጠና፣ ምርምር ተቋማት እና ኢንዱስትሪዎች ጋር “ትስስር ለአገራዊ የልማት ግቦች” በሚል መሪ ሀሳብ ምክክር አካሂዷል።
መድረኩ ላይ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ፣ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አቶ መላኩ አለበል እና ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል።
የትስስር መድረኩ ትኩረት የከፍተኛ ትምህርትና ሥልጠና ፣ የምርምር ተቋማት እና ኢንዱስትሪዎች የተቀናጀ አሠራር በመዘርጋት የሀገሪቱን ልማትና ብልጽግና ለማሳካት የሚረዳ መደላደል መፍጠር ነው።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ “መድረኩ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለኢንዱስትሪዎች የተማረና የሠለጠነ የሰው ሀብት እንዲያቀርቡ፣ የስልጠናና የምርምር ተቋማት ደግሞ ችግር ፈች ምርምር በማከናወን ኢንዱስትሪዎችን እንዲያግዙ የሚያስተሳስር ነው ብለዋል።
የበለጸጉ አገራት የዕድገት መሠረት የከፍተኛ ትምህርትና ምርምር ተቋማት እንዲሁም ኢንዱስትሪዎች ተቀናጅተው መስራት መቻላቸው መሆኑ ተገልጿል፡፡
በዚህም ባለድርሻ አካላት በቅንጅትና በትብብር እንዲሰሩ ሚኒስትሩ ጥሪ አቅርበዋል።
መድረኩ በትምህርት ፣በምርምርና ስልጠና ጉልህ ድርሻ ያላቸው አካላት የሚሳተፉበት በመሆኑ የእርስ በርስ ትስስርና ቅንጅታዊ አሠራር ለመፍጠር እንደሚያግዝ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር መላኩ አለበል ተናግረዋል።
የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመገንባትና የኢኮኖሚ ዕድገቱን ዘላቂነት ለማረጋገጥ በተቋማት መካከል የሚፈጠረው ትስስር ወሳኝ ሚና እንዳለው ገልጸዋል።
ትስስሩ የልማት ፕሮግራሞችንና የኢንዱስትሪ ተወዳዳሪነትን ከማረጋገጥ አንጻር ጉልህ ሚና አለው፡፡
ለዚህ የሚረዱ ቴክኖሎጂዎችን ካደጉ አገራት በማፈላለግ ለመምረጥና ለማላመድ እንዲሁም የትምህርት ተቋማት ኢንዱስትሪዎችን ለማማከር ምቹ አጋጣሚ ይፈጥርላቸዋል ብለዋል።
የተቋማቱ ትስስር ችግር ፈች ምርምር ማከናወን፣ የቴክኖሎጂ ሽግግር ማድረግ ፣ ማማከር፣ የአቅም ግንባታ፣ የኢንተርፕርነርሺፕ እና የመምህራንና የኢንዱስትሪ ሰራተኞችን ትስስር አካቷል።
ከዚህ በፊት የከፍተኛ ትምህርትና ሥልጠና፣ ምርምር ተቋማት እና ኢንዱስትሪ ትስስር እንደነበር ተገልጿል፡፡
ነገር ግን ትስስሩን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ብቻ አድርጎ ማየት፣ የራሱ በጀትና ልዩ ትኩረት አለመስጠት እና ተቋማቱ የጋራ እቅድ አለማዘጋጀታቸው ተግዳሮቶች ናቸው ተብሏል።
መድረኩ በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የተዘጋጀ ሲሆን 21 የዩኒቨርሲቲ ተወካዮች ተሳትፈውበታል።