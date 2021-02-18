ከአድዋ ድል ህብረትና መተሳሰብን ልንማር ይገባል—የባሌ ጎባ ወጣቶች

ጎባ፣ የካቲት 11/2013 /ኢዜአ/ የኢትዮጵያዊያን የአንድነትና የአብሮነት መገለጫ ከሆነው የዓድዋ ድል ሕብረትና መተሳሰብን መማር እንደሚገባ የባሌ ጎባ ወጣቶች ገለጹ።
ድሉ ሀገራዊ አንድነትን የሚያጠናክር ታሪካዊ ክስተት እንደሆነም ወጣቶቹ ለኢዜአ ገልጸዋል።
ከከተማው ወጣቶች መካከል ወሰንዬለህ አበባ እንደገለጸው ድሉ ኢትዮጵያዊያን አንድነትና ሕብረታቸውን አጠንክረው በመንቀሳቀሳቸው የተገኘ የጋራ ውጤት ነው ።
ድሉ የህዝብ አንድነትና አብሮነትን በማጠናከር የበለጸገች ሀገር ለመገንባት የላቀ አስተዋጾኦ እንዳለው ተናግሯል።
“የአድዋ ድል የኢትጵያዊያን ብቻ ሳይሆን ጥቁር አፍሪካዊያን የሚኮሩበት ጭምር ነው” ያለው ደግሞ ወጣት ኡስማን ሁሴን ነው፡፡
“ኢትዮጵያዊያን ከድሉ በመማር አብሮነታችንን ማጠናከር ይገባናል” ብሏል ።
በተለይ ወጣቶች የአንድነት መገለጫና የጥቁር ሕዝቦች ኩራት ከሆነው የዓድዋ ድል ሕብረትና መተሳሰብን በመማር ለሀገር ሰላምና ቀጣይነት ቅድሚያ መስጠት እንደሚገባቸም አስገንዝቧል።
“የአድዋ ድል የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ውጤት መሆኑን መገንዘብ ይገባል” ያለው ወጣት ወንድወሰን ነጋ በበኩሉ ትውልዱ አሉታዊ አመለካከትና እርስ በእርስ መገፋፋትን በመታገል ሀገራዊ አንደነትን ለማጠናከር ሊተጋ እንደሚገባ አመላክቷል።
“እርስ በእርሳችን በመደጋገፍ ኢትዮጵያን ወደፊት በማራመድ ሰላምና ልማቷን ማስቀጠል ይኖርብናል” ብሏል።
ጀግኖች አባቶች ተባብረው በመንቀሳቀሳቸው ባገኙት ድል የሀገር ሉአላዊነት እንዳስጠበቁ ሁሉ የአሁኑ ትውልድም አንድነቱን በማጠናከር ድህነትና ኋለቀርነትን ድል ለመንሳት መስራት እንዳለበት ወጣት ወንድወሰን መክሯል ።