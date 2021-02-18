ሙስና ከመፈጸሙ በፊት ለመከላከል እየተሰራ ነው- ኮሚሽኑ

ባህርዳር፣ የካቲት 11/ 2013( ኢዜአ) የመንግስትና የህዝብ ሀብት ከመዘረፉ በፊት ለመከላከል እየተሰራ መሆኑን የፌደራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አስታወቀ።
የመንግስት ተቋማት የስነ ምግባር መከታተያ ክፍሎች የግማሽ አመት የስራ አፈጻጸም ግምገማ መድረክ ዛሬ በባህርዳር ከተማ ተጀምሯል ።
የኮሚሽኑ ኮሚሽነር አቶ ጸጋ አራጌ ለኢዜአ እንደገለጹት ሙስናና ብልሹ አሰራርን መከላከል የሁሉም ሀላፊነት ነው።
ሙስናን በተቀናጀና በተደራጀ አግባብ መከላከልና ማስቆም ካልተቻለ ሀገሪቱ ክፉኛ እንደምትጎዳ ተናግረዋል።
“ለዚህም ኮሚሽኑ ሙስና ከመፈጸሙ በፊት ለማስቆምና ለመከላከል የሚያስችሉ ስራዎችን እየሰራ ነው” ብለዋል።
በሀገሪቱ በ537 ተቋማት የስነ ምግባር መከታተያ ክፍሎች እንዲዋቀሩ በማድረግ ሙስና ከመፈጸሙ በፊት የመከላከል ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል ።
ሙስናን ከምንጩ ለመከላከል የሚያስችሉ የተሻሻሉ አሰራሮችን በመተግበር ለመከላከል እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው ለውጤታማነቱ የባለ ድርሻ አካላት ተሳትፎና ቁርጠኝነት ወሳኝ መሆኑን አመልክተዋል።
በባህርዳር ለሶስት ቀን በሚቆየው መድረክ የፌደራል፣ የአዲስ አበባና የደሬዳዋ እንዲሁም የዩንቨርሲቲዎች የስነ ምግባር መከታተያ ባለሙያዎችና ባለድርሻዎች እየተሳተፉ ነው።