ተቀጣጣይ ፈንጂዎችን ይዞ ሲንቀሳቀስ የነበረ ተሽከርካሪ ከነተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ዋለ

የካቲት 10/2013 (ኢዜአ) ተቀጣጣይ ፈንጂዎችን የያዘ አይሱዙ መኪና ከነተጠርጣሪዎቹ በወልድያ የፍተሻ ጣቢያ በቁጥጥር ዋለ፡፡
በዛሬው እለት ከቀኑ 11 ሰዓት ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ እየተጓዘ የነበረው ኮድ 3 የታርጋ ቁጥር አዲስ አበባ A21084 የጭነት አይሱዙ መኪና ዉስጥ 161 ተቀጣጣይ ፈንጅዎችን በህገ- ወጥ መንገድ ሲያጓጓዝ በወልድያ ፍተሻ ጣቢያ በቁጥጥር ሥር ውሏል፡፡
የፍተሻ ጣቢያው አባላት ተሽከርካሪውን በመጠራጠራቸው ምክንያት ለተጨማሪ ፍተሻ በጣቢያው እንዲያድር በማድረግ ሙሉ ፍተሻ ሲያደርጉ የተገኘ መሆኑን በፌዴራል ፓሊስ ምክትል ኢንስፔክተር አምሳሉ ቀለቤ የሁለተኛ ዲቪዥን 3ኛ ሻለቃ 1ኛ ሻምበል አስተዳደር አስረድተዋል፡፡
ምክትል ኢንስፔክተሩ ተቀጣጣይ ፈንጅዎቹ ወደ መሃል ሀገር ቢገቡ ድልድዮችን ጨምሮ የከፋ ጉዳት ማድረስ የሚያስችል አቅም ያላቸው እንደነበር ተናግረዋል፡፡
ተቀጣጣይ ፈንጂዎቹ፣ አሽከርካሪው ከነረዳቱ እና የንብረቱ ባለቤቶች ናቸው ተብለው የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ወዲያውኑ በቁጥጥር ሥር በማዋል ለምርመራ ወደ ጉባላፍቶ ወረዳ ፖሊስ ተላልፈው መሰጠታቸውም ታውቋል፡፡
በፍተሻ ጣቢያው ከአሁን በፊትም በርካታ ተተኳሽ፣ መተኮሻ መሳሪያና ተቀጣጣይ ቦምቦች እየተያዙ በመሆኑ የአካባቢው የፀጥታ ኃይልና ኅብረተሰቡ ተገቢውን ጥቆማና የጥንቃቄ እርምጃ እንዲወሰድ ምክትል ኢኒስፔክተሩ መናገራቸውን አብመድ የሰሜን ወሎ ዞን የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽንን ጠቅሶ ዘግቧል።