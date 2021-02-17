በብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች የታሪፍ ጭማሪ እንዳይደረግ ባለፉት ሰባት ወራት የ634 ሚሊዮን ብር ድጎማ ተደርጓል

የካቲት 10 / 2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ አስተዳደር በ2013 በጀት ዓመት ሰባት ወራት በብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች የታሪፍ ጭማሪ እንዳይደረግ የ634 ሚሊዮን ብር ድጎማ ማድረጉን አስታወቀ።
የመዲናዋ ትራንስፖርት ቢሮና የትራንስፖርት ባለስልጣን በትራንስፖርት አገልግሎት ታሪፍ ላይ የተደረገውን ማሻሻያ አስመልክቶ ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል።
ባለፈው ሁለት ወር የነዳጅ ዋጋ ጭማሬ ማሳየቱን ተከትሎ በትራንስፖርት ታሪፍ ላይ የዋጋ ማስተካከያ ማድረግ ማስፈለጉን የመዲናዋ የትራንስፖርት ቢሮ ሃላፊ ኢንጂነር ስጦታው አካለ ገልጸዋል።
የታሪፍ ማሻሻያው በነዳጅ ዋጋው ምክንያት የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች ተጎጂ እንዳይሆኑና ነዋሪዎችም ካለው የኑሮ ሁኔታ አኳያ ጫና እንዳይደርስባቸው ታሳቢ በማድረግ መሆኑን አመልክተዋል።
የታሪፍ ማሻሻያው ከነገ ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚደረግ የገለጹት የቢሮ ሃላፊው፤ “የአንበሳ የከተማ አውቶቡስና የሸገር ብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅቶች እንዲሁም የሸገር ድጋፍ ሰጪ አውቶቡሶች ታሪፍ ባለበት ይቀጥላል” ብለዋል።
የሶስቱ የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች የታሪፍ ጭማሪ ያልተደረገው የአዲስ አበባ አስተዳደር ለ2013 በጀት ዓመት በመደበው የ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ድጎማ አማካኝነት መሆኑን የቢሮ ሃላፊው በተለይ ለኢዜአ ገልጸዋል።
በዚሁ መሰረት ከ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብሩ በበጀት ዓመቱ ሰባት ወራት ለሶስቱ የብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ሰጪዎች የ634 ሚሊዮን ብር ድጎማ መደረጉን ተናግረዋል።
የአንበሳ የከተማ አውቶቡስ አገልግሎትና የሸገር ብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅቶች በየወሩ በተመሳሳይ የ25 ሚሊዮን ብር ድጎማ እንደሚደረግላቸውና እስካሁንም 350 ሚሊዮን ብር ማግኘታቸውን ገልፀዋል።
በጥቅምት 2013 ዓ.ም ወደ ስራ የገባው የሸገር ድጋፍ ሰጪ አውቶቡስ በየወሩ የ71 ሚሊዮን ብር ድጎማ እየተደረገለት እንደሆነና በአራት ወር የ284 ሚሊዮን ብር ማግኘቱን ጠቅሰዋል።
ቀሪው 866 ሚሊዮን ብር ድጎማ በበጀት ዓመቱ ቀሪ አምስት ወራት ለብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎቹ እንደሚከፋፈል ነው ኢንጂነሩ ያስረዱት።
የአዲስ አበባ አስተዳደር በቂ አውቶቡሶች ወደ ስራ እየገቡ ሲመጡ ከሰኔ 30 ቀን 2013 በኋላ የሚያደርገውን የድጎማ መጠን ሊቀንስ እንደሚችል አመልክተው፤ “የነዳጅና ሌሎች የትራንስፖርት ታሪፍ ላይ ተጽዕኖ ያላቸው ጉዳዮች የሚሻሻሉ ከሆነ ድጎማው ሊቆም ይችላል” ብለዋል።
የመዲናዋ ትራንስፖርት ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ መስፍን መንግስቱ በበኩላቸው በምሽት ከታሪፍ በላይ የሚጭኑ አሽከርካሪዎችን ለመቆጣጠር በቅርቡ የስምሪት ተቆጣጣሪዎች አምሽተው እንዲሰሩ እንደሚደረግ አስታውቀዋል።
ይህም ሕገወጥ የታሪፍ ጭማሬ በሚያደርጉ አሽከርካሪዎች ላይ የሚደረገውን የክትትልና ቁጥጥር ስርዓት ለማጠናከር የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብለዋል።