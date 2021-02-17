ከአድዋ ድል በመማር ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ጎዳና ማሸጋገር ይገባል – ምሁራን

ደሴ የካቲት 10/2013( ኢዜአ) -የህዝብ አንድነትንና ሃገር መውደድን ከአድዋ ድል በመማር ኢትዮጵያን ከውስብስብ ችግር አላቆ ወደ ብልጽግና ጎዳና ማሻገር እንደሚገባ የወሎ ዩኒቨርስቲ ምሁራን አስገነዘቡ።
በዩኒቨርሲቲው የታሪክ መምህርና ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ምስጋናው ታደሰ ለኢዜአ እንደገለጹት የአደዋ ድል የኢትዮጵያዊያን ብቻ ሳይሆን የጥቁር ህዝቦች ድልና ኩራት ነው፡፡
“አፍሪካዊያን ቀና ብለው እንዲሄዱና ማንነታቸው እንዲከበር ያደረገው የአድዋ ድል በወጣቱ ትውልድ ዘንድ ተገቢው እውቅና እንዲኖረው መስራት ይገባል” ብለዋል።
የውጭ ጠላት ዘመናዊ መሳሪያ ታጥቆ ቢመጣም ኢትዮጵያዊያን ከጫፍ እስከ ጫፍ ለሀገራቸው የከፈሉት መስዋትነት አንድነትና ሀገር መውደድን በተግባር ያሳየ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
“ኢትዮጵያዊያን ልዩነቶች ቢኖሯቸው እንኳ ሀገራቸውን ለጠላት አሳልፈው የመስጠት ልምድ የለቸውም” ያሉት ረዳት ፕሮፌሰሩ አሁን ላይ ለግል ጥቅማቸው ተስገብግበው ታሪክ ለማበላሸት የሚመኙ ግለሰቦች ከአድዋ ድል በመማር ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
“የዓለምን ህዝብ ቀልብ እንደ ገዛው የአደዋ ድል ዓይነት ሌሎች ትላልቅ ድሎችን ለማስመዝገብ ያልተበረዘ ትክክለኛ ታሪክን መረዳት ያስፈልጋል” ሶሉ መክረዋል።
ሌላው የዩኒቨርሲቲው መምህር ተባባሪ ፕሮፌሰር ጋሻው መሃመድ በበኩላቸው የአደዋ ድል አባቶቻችን ከግላቸው ጥቅም ይልቅ ሀገርና ህዝብን ያስቀድሙ እንደነበረ በተግባር ያስተማረ መሆኑን አመልክተዋል።
“የጥንት አርበኞች ልጄና ንብረቴን ሳይሉ፤ ብሄርና ሐይማት ሳይለያያቸው ዳር ድንበሯን አስከብረው ያቆዯትን ሉዓላዊት ሀገር እኛም ሳንሸራርፍና ሳናዋርዳት ለቀጣዩ ትውልድ ልናስተላልፍ ይገባል”።
ትውልዱ አንድነቱንና ሰላሙን በመጠበቅ እንዲሁም ብሔራዊ መግባባት በመፍጠር ኢትዮጵያን ከተደቀነባት ውስብስብ ችግር በማቃለልና ወደ ብልጽግና ጉዞ በማሻገር ራሱን ከታሪክ ተወቃሽነት ማዳን እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
“ህዝቡን በብሔርና በሐይማት ከፋፍለው ሀገሪቱን ለመቀራመት ያሰፈሰፉ የውጭና የውስጥ ጠላቶችን በቃችሁ የምንልበት ወቅቱ አሁን ነው” ብለዋል፡፡
“የአድዋ ድል ከኢትዮጵያ አልፎ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራትም እንዲከበርና ታሪኩ ለትውልድ እንዲተላለፍ መንግስት፣ ምሁራንና ወጣቱ በቅንጅት መስራት ይጠበቅባቸዋል” ብለዋል፡፡
የድሉ መነሻ ቦታዎችም ለምተው የቱሪስት መዳረሻ መሆን ይጠበቅባቸዋል ያሉት ተባባሪ ፕሮፌሰሩ ታሪኮች በትክክል ተሰንደው ለእይታና ለንባብ መብቃት እንዳለባቸው አመላክተዋል።
“ፖለቲከኞች ለግል ጥቅማቸው ሲሉ የተንሸዋረረ ታሪክ ከማስተማርና ድሉ የኔ ነው ከሚል የጭፍን አስተሳሰብ በመውጣት እንደ ሀገር ማሰብና መስራት ይገባቸዋል” ሲሉ መክረዋል።
“ልዩነታችንን ለሚመኙና ክፍተታችንን ተጠቅመው ሉዓላዊነታችንን ለመዳፈር በጥቅም ሊሸመግሉን ለሚሞክሩ ጠላቶቻችን ሳንታለል የአባቶቻችን ሀገርና ህዝብ ወዳድነት መድገም የሁላችንም ኃላፊነት ነው” ሲሉም አስገንዘበዋል።
በየዓመቱ ከሚከበረው የአድዋ ድል በዓል በመማር አንድነትና ብሔራዊ መግባባት መፍጠር እንደሚገባ ምሁራኑ አሳስበዋል።