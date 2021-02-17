ከተሞችን ወደ ተሻለ እድገት ለማሸጋገር በቁርጠኝነት መሰራት ይገባል – ኢንጂነር አይሻ መሐመድ

ሐረር ፤የካቲት 10/ 2013 (ኢዜአ) ከተሞችን ወደ ተሻለ ብልጽግና እና እድገት ለማሸጋገር በቁርጠኝነት መሰራት እንደሚገባ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሀመድ አሳሰቡ።
ሚኒስቴሩ በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ዘርፍ የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት እቅድ አፈፃፀም ዙሪያ በሐረር ከተማ ከባለድርሻ አካላት ጋር የውይይት መድረክ እያካሄደ ይገኛል፡፡
በውይይት መድረኩ ላይ ሚኒስትሯ እንደተናገሩት፤ በበጀት ዓመቱ ከከተሞችና ክልሎች ጋር የተናበበ የጋራ ዝርዝር እና ስትራቴጂክ እቅድ በማዘጋጀት ወደ ስራ ተገብቷል።
በዚህም በለውጥና አመራር ልማት፣በከተማ ፕላን ማሻሻያ ፕሮግራም፣በተደራጀ የቤት ልማት እና በከተሞች አቅም ግንባታ ሥራ እና መሰረተ ልማት አበረታች ውጤቶች ተገኝተዋል ብለዋል።
በኮንስትራክሽን ዘርፍ ተወዳዳሪነትን ማበልጸግና በግንባታ ኢንዱስትሪው ሥራዎች ማሻሻያ መደረጉንም አስረድተዋል፡፡
እንዲሁም በተጠሪ ተቋማት የለውጥና አመራር ልማት ስራዎች መካከል በፌደራልና ከተሞች ስራ እድል ፈጠራ እና ምግብ ዋስትና፣ በፌደራል የከተማ መሬትና መሬት ነክ ምዝገባ፣ በኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመነት እና ሌሎች ዘርፎች በርካታ ተግባራት መከናወናቸውን ገልጸዋል።
በበጀት ዓመቱ ውጤታማ ስራዎች እንደተከናወኑ ሁሉ በአንዳንድ አሰራሮችና አፈጻጸሞች ላይ ከፍተቶች መታየታቸውን ያመለከቱት ሚኒስትሯ፤ በቀጣይ ከተሞችን ወደ ተሻለ ብልጽግና እድገት ለማሸጋገር በቁርጠኝነት መስራት እንደሚገባ አሳስበዋል።
መድረኩም መልካም ተሞክሮችን ለማስፋት እና የከተሞች እደገት ለመገምገም እንዲሁም አፈፃፀሞችን በመመልከት በጋርና በቅንጅት ለመንቀሳቀስ ፋይዳው የጎላ ነው ብለዋል።
የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ በበኩላቸው በተለይም የከተማውን ነዋሪ በማሳተፍ በዘርፉ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ማቃለልና የስራ እድል መፍጠር ላይ በትኩረት መስራት ይገባል ብለዋል፡፡
በሐረር ከተማ እየጨመረ ካለው የህዝብ ብዛት አንፃር የመኖሪያ ቤት ችግር ዋነኛ መሆኑን ያነሱት ርዕሰ መስተዳድሩ ይህም የመሬት ወረራ እና ህገወጥ ግንባታ እንዲስፋፋ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በከተሞች የሚስተዋሉ የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባር በመመከት በለውጥ አመለካከትና አስተሳሰብ መተካት እንደሚገባ ጠቁመው ሀገሪቱ የጀመረችውን የለውጥ ጉዞ በህዝብ ተሳትፎ እውን ለማድረግ በጋራ መረባረብ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል፡፡
ከተሞቻችን ለነዋሪዎች ምቹ፣ በፕላን የሚመሩ፣ የልማት ፣ መልካም አስተዳደር እና የዲሞክራሲ ማዕከል እንዲሆኑ መስራት ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ይጠበቃል ብለዋል፡፡
ለሁለት ቀናት በሚቆየው መድረክ በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት የዘርፉ እቅድ አፈፃፀም ፣ የሱፐርቪዥን ሪፖርትና የተገጣጣሚ ህንፃ ግንባታ ዙሪያ ውይይት እንደሚደረግ ተመልክቷል፡፡
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የከተማ ልማትና ትራንስፖርት ዘርፍ ቋሚ ኮሚቴ አባላትን ጨምሮ ሌሎች የፌደራልና ክልል ከፍተኛ አመራሮች፣ የዘርፉ ባለሙያዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በውይይቱ እየተሳተፉ ነው፡፡