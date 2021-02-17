በኮሮናቫይረስ ተይዘው የሚሞቱና ወደፅኑ ሕሙማን ክፍል የሚገቡ ሰዎች ቁጥር ጨምሯል – ጤና ሚኒስቴር

የካቲት 10 / 2013 (ኢዜአ) የኮሮናቫይረስ የሚያስከትለውን ጉዳት አቅልሎ ማየትና ቸልተኝነት በበሽታው የሚሞቱና ወደ ፅኑ ሕሙማን ክፍል የሚገቡ ሰዎች ቁጥር እንዲጨምር ማድረጉን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
የጤና ሚኒስቴር የኮሮናቫይረስ የደረሰበትን አሳሳቢ ሁኔታ አስመልክቶ ለኢዜአ መግለጫ ሰጥቷል።
በኢትዮጵያ የኮሮናቫይረስ ከተከሰተ ጀምሮ ከ148 ሺህ 490 በላይ ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ ከ2 ሺህ 223 የሚልቁ ለሞት መዳረጋቸውን መረጃዎች ያሳያሉ።
በኅብረተሰቡ ዘንድ የፊት መሸፈኛ ጭምብል ሳያደርጉ መንቀሳቀስ፣ የተከለከሉ ማኅበራዊ መሰባሰቦች መብዛትና የእጅ ንጽህናን አለመጠበቅ በስፋት እየተስተዋለ ነው።
በዚህ ሳቢያ በቫይረሱ የሚያዙ፣ የሚሞቱና ወደ ፅኑ ሕሙማን ክፍል የሚገቡ ሰዎች ቁጥር መጨመር አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን የሚኒስቴሩ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ዶክተር ተገኔ ረጋሳ ለኢዜአ ተናግረዋል።
እንደ ዶክተር ተገኔ ገለጻ፤ ባለፉት ሁለት ቀናት ምርመራ ከተደረገላቸው 10 ሺህ 165 ሰዎች መካከል 1 ሺህ 398ቱ ቫይረሱ በደማቸው ተገኝቷል።
“ይህም ከተመረመሩ ሰዎች 14 በመቶ የሚሆኑት በቫይረሱ መያዛቸውን ያመላክታል” ብለዋል።
በአገሪቷ ያለው ሰው ሰራሽ የመተንፈሻ መሳሪያ ከ500 ያልበለጠ ቢሆንም መሳሪያውን የሚፈልጉ ሕሙማን ቁጥር ከዛ በላይ እንደሆነም አመልክተዋል።
ይህ ደግሞ በቫይረሱ ተይዞ የመዳን ስጋት መጨመሩን ማሳያ እንደሆነ ነው የተናገሩት።
በኅብረተሰቡ ዘንድ የሚታየው መዘናጋት የቫይረሱ ስርጭት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ይደርሳል የሚል ስጋት ማሳደሩንም ጠቁመዋል።
“መዘናጋቱ ለሕዝቡ አርዓያ ይሆናሉ በሚባሉ አመራሮች ጭምር መሆኑ ስጋቱን ጨምሮታል” ብለዋል።
ባለፉት ሁለት ቀናት 29 ሰዎች በኮቪድ ምክንያት ሕይወታቸው ማለፉን የገለጹት ዶክተር ተገኔ ቁጥሩ ከእስከዛሬው ከፍያለ መሆኑን ገልፀዋል።
የማኅበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ የሚዲያዎች አመራሮችና ታዋቂ ግለሰቦች ቫይረሱን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት በማገዝና አርዓያ በመሆን ሚናቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል።
አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን ስለ ኮሮናቫይረስ የተሳሳተ መረጃ በማስተላለፍ ሕዝቡን እያዘናጉ በመሆኑ መልዕክት ሲያስተላልፉ ሃላፊነት በተሞላበት መንገድ እንዲሆንም ጠይቀዋል።
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ከተከሰተ ጀምሮ የዛሬን ሳይጨምር ከ2 ሚሊዮን 57 ሺህ በላይ ሰዎች ምርመራ ተደርጎላቸዋል።