በደቡብ ወሎ በተለያዩ ከተሞች ሀገራዊ ለውጡን በመደገፍ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሄደ

ደሴ የካቲት 10/2013 (ኢዜአ) በደቡብ ወሎ ዞን የተለያዩ ከተሞች ነዋሪዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አመራርና በመንግስታቸው የመጣውን ሀገራዊ ለውጥ በመደገፍ ዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ አካሄዱ ።
የደጋፍ ሰልፉ ከተካሄደባቸው መካከል ሐይቅ፣ ወረኢሉ፣ ወገል ጤናና ጉጉፍቱ ከተሞች ተጠቃሽ ናቸው።
በከተሞቹ በተካሄዱ ሰልፎች ኢትዮጵያ ከሁሉም በላይ ናት፤ አንድነታችን አጠናክረን ሰላማችን እንጠብቃለን፤ ለውጡን እንደግፋለን፤ ከመንግስት ጎን ቆመን የብልጽግና ጉዞውን እናሳካለን የሚሉና መሰል መፈክሮች በነዋሪዎች ተስተጋብተዋል።
በሀይቅ ከተማ በተካሄደ ሰልፍ ከተሳተፉ መካከል አቶ መሃመድ አሊ ለኢዜአ እንደገለጹት በዶክተር አብይና በሚመሩት በመንግስት የመጣውን ሀገራዊ ለውጥ ከመደገፍ ውጭ አሁን ላይ ሌላ አመራጭ የለም ።
በተጀመረው ለውጥ የታዩ ተስፋ ሰጭ ተግባራትና ውጥኖች ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ አመልክተዋል ።
“ለውጡን ያልተቀበሉና በብልጽግና ስር የተሰገሰጉ ጥቅመኛ አመራሮች ተለይተው መወገድ አለባቸው” ብለዋል።
“ዶክተር አብይና የለውጡ አመራሮች ኢትዮጵያን ከውስብስብ ችግር አላቀው ወደ ብልጽና ጎዞ እያሻገሯት በመሆኑ ልናደንቃቸው ይገባል” ሲሉም ተናግረዋል ።
“በበሳል አመራር ሰጭነታቸውም ኮርተናል” ብለዋል፡፡
የከተማው ነዋሪ ወይዘሮ ሰሚራ ያሲን በበኩላቸው በተጀመረው ሀገራዊ ለውጥ በመደሰታቸው የለውጡ አመራሮችን ለማመስገንና ለተገኙ ውጤቶች እውቅና ለመስጠት ሰልፍ መውጣታቸውን ተናግረዋል፡፡
“ልዩነታችንን አጥብበን አንድ በሚያደርጉን ጉዳች ላይ በጋራ በመስራት የተጀመረውን ለውጥ ዳር ለማድረስ የድርሻችንን እንወጣለን” ብለዋል፡፡
የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሃመድ በበኩላቸው እንደ ሀገር ከመጣው ለውጥ ጎን ለጎን የለውጡ አመራር በዞኑ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን በመስራት ጥሩ ጅምር በማሳየቱ ህብረተሰቡ የድጋፍ ሰልፍ መውጣቱን ገልጸዋል፡፡
ቀሪ ልማቶችንና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በየደረጃው ለመፍታት ከክልልና ፌደራል መንግስት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የወሎን የአብሮነት፣ የፍቅርና የሰላም ተምሳሌትነት ለማስቀጠል ከሐይማኖት አባቶችና ከህብረተሰቡ ጋር እየተሰራ እንደሚገኝ አብራርተዋል።
“ሀገሪቱን ወደ ተሻለ የብልፅግና ጎዳና እያራመደ ያለውን የለውጥ መንግስት በመደገፍ ህብረተሰቡ ያሳየው ቁርጠኝነት ምስጋና ይገባዋል” ሲሉ ተናግረዋል።
በደቡብ ወሎ ዞን በደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች ትላንት ተመሳሳይ የድጋፍ ሰልፍ መካሄዱ ይታወሳል።