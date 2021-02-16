ኅብረተሰቡ ከምግብ ውስጥ ጨውን በመቀነስ ራሱን ተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎች ሊከላከል ይገባል…ጤና ሚኒስቴር

አዲስ አበባ፣ የካቲት 9/2013 ( ኢዜአ) ኅብረተሰቡ ጨውን ከምግቡ ውስጥ በግማሽ በመቀነስ ራሱን ተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎች እንዲከላከል ጤና ሚኒስቴር አሳሰበ።
ሚኒስቴሩ ከዓለም ጤና ድርጅትና ከሌሎች ባለድርሻዎች ጋር በመሆን በከፍተኛ የጨው መጠን የሚመጡ በሽታዎችን ለመቆጣጠር የሚያስችል የግንዛቤ ማስጨበጫ የንቅናቄ ዘመቻ በይፋ አስጀምሯል።
የጤና ሚኒስቴር፣ የዓለም ጤና ድርጅትና የባለድርሻ አካላት ተወካዮች በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል።
በኢትዮጵያ 50 በመቶ የሚሆነው ሞት የሚመዘገበው ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎችና በድንገተኛ አደጋ እንደሆነ ተገልጿል።
የጤና ሚኒስቴርና የዓለም ጤና ድርጅት በጋራ ያካሄዱት ጥናት በኢትዮጵያ ሰዎች በየቀኑ 8 ነጥብ 3 ግራም ጨው እንደሚጠቀሙ ያመለክታል።
መጠኑ የሰው ልጅ መመገብ ከሚገባው ከአምስት ግራም በላይ እንደሆነ ነው የተገለፀው።
የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ዱጉማ እንዳሉት፤ ዘመቻው በዋናነት ትኩረት ያደረገው በምግብ ውስጥ የሚወሰደውን የጨው መጠን በግማሽ መቀነስ ላይ ነው።
ከፍተኛ የጨው መጠን መውሰድ በቀጥታ ለደም ግፊት መንስኤ ነው ያሉት ዶክተር ደረጀ በኢትዮጵያ ከልብ በሽታ ጋር ተያይዞ ለሚከሰት ሞት መንስኤም ነው ብለዋል።
በመሆኑም ኅብረተሰቡ ዕለት በዕለት ከሚመገበው ምግብ ውስጥ የጨው መጠኑን በግማሽ በመቀነስ ተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎች ራሱን እንዲጠብቅ አሳስበዋል።
የዓለም ጤና ድርጅት ተወካይ ዶክተር ኢስተርን ኤቼንግ በበኩላቸው በኢትዮጵያ ያለው የጨው አጠቃቀም በድርጅቱ ከሚመከረው መጠን በላይ በመሆኑ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች መጨመራቸውን ተናግረዋል።
የጤና ሚኒስቴር በጉዳዩ ላይ በትኩረት ሊሰራ ይገባልም ብለዋል።
ድርጅቱ ጤናማና በኢኮኖሚ የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ከጤና ሚኒስቴር ጋር እንደሚሰራም አረጋግጠዋል።
ጤና ሚኒስቴር ተላላፊ በሽታዎችን በመከላከል ያስመዘገበውን ውጤት ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎችም ለመድገም ትኩረት እንዲሰጥ ተጠይቋል።