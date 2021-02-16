በሰብዓዊ ድጋፍ አሰጣጥ ላይ የሚቀርቡ ሀሰተኛ ውንጀላዎች የኢትዮጵያን ገጽታ ለማበላሸት ከመፈለግ የመነጨ ነው…ኮሚሽኑ

የካቲት 9 ቀን 2013 (ኢዜአ) በትግራይ ክልል የሰብዓዊ ድጋፍ አሰጣጥ ላይ የሚቀርቡ ሀሰተኛ ውንጀላዎች የኢትዮጵያን ገጽታ ለማበላሸት ካለ ፍላጎት የመነጨ መሆኑን የብሔራዊ አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ።
የክልል መንግስታት በሰብአዊ ድጋፉ ላይ በመሳተፍ ለክልሉ ያላቸውን አጋርነት እያሳዩ ነው ተብሏል።በትግራይ ክልል አሁን ባለው መረጃ 2 ነጥብ 5 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች አስቸኳይ ሰብዓዊ ድጋፍ ይፈልጋሉ።
የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ደበበ ዘውዴ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ድጋፉ ከሚያስፈልጋቸው ውስጥ እስካሁን ከ2 ሚሊዮን ለሚልቁት ድጋፍ ሲቀርብ ቀሪዎቹምን ለመድረስ እየተሰራ ነው።
መንግስት ችግሮችን በመለየት በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች ሰብዓዊ ድጋፉን ለማድረስ እየሰራ ስለመሆኑም ተናግረዋል።
በዚህም እስካሁን 1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ዜጎች በቀጥታ ከመንግስት ድጋፍ የተደረገላቸው ሲሆን በአጋር አካላት ደግሞ ከ600 ሺህ በላይ ዜጎች ድጋፍ ተደርጎላቸዋል።
በዚህም 494 ሺህ ያህል ኩንታል የምግብ እህል፣ የማብሰያ ቁሳቁስ፣ አልሚ ምግቦችና መድኃኒቶች መቅረባቸውን አቶ ደበበ ተናግረዋል።
መንግስት ለትግራይ ክልል እያቀረበ ያለውን የሰብዓዊ ድጋፍ አስመልክቶ በተለያዩ የውጭ መገናኛ ብዙሃንና የሰብዓዊ ድርጅቶች እየቀረበ ያለው መረጃ እውነታውን የሳተ መሆኑን የገለጹት አቶ ደበበ፤ በድጋፍ አሰጣጡ ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮች የሚፈቱበት መዋቅር መዘርጋቱን ጠቁመዋል።
“የተሳሳቱ መረጃዎችን የሚያቀርቡ አካላት ፍላጎት የኢትዮጵያን ገጽታ ማበላሸት ነው” ብለዋል።መንግስት በተለይም በመቀሌ ከተማ ካለው የመጠባበቂያ እህል ክምችት በመጠቀም በክልሉ 92 የማከፋፈያ ጣቢያዎችን ማቋቋሙንና በአሁን ወቅት 82ቱ ጣቢያዎች ሥራቸውን በአግባቡ እየሰሩ መሆኑን አስታውቀዋል።
“ቀሪዎቹ 10 ማከፋፈያ ጣቢያዎችም በቅርቡ ሥራቸውን ይጀምራሉ” ነው ያሉት ኃላፊው።ከመቀሌ የመጠባበቂያ ምግብ ማከማቻ ጣቢያ ውጪ ወሮታ እና ኮምቦልቻ ከሚገኙ ጣቢያዎችም ሰብአዊ ድጋፉ እየቀረበ መሆኑን አቶ ደበበ አመልክተዋል።
ከመንግስት ድጋፍ ውጪ የተለያዩ ክልሎችና አጋር ድርጅቶች የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ላይ መሆናቸው ይታወቃል።