ጃፓን በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ዜጎች የሚውል የተሻሻለ የመጸዳጃ ቤት መቀመጫ ድጋፍ አደረገች

አዲስ አበባ፣ የካቲት 9/2013 ( ኢዜአ) ጃፓን አንድ ሚሊዮን ዶላር ወጪ የተደረገበት የተሻሻለ የመጸዳጃ ቤት መቀመጫ ድጋፍ አደረገች።
ድጋፉ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ 165 ሺህ ዜጎች እንደሚከፋፈል የሰራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል።
ግብዓቱ የመጸዳጃ ቤት መቀመጫ ሲሆን ውሃን በቀላሉ የሚለቅና ተጠቃሚዎቹን ከተላላፊ በሽታዎች ለመጠበቅ የሚረዳ ክዳን ያለው መሆኑ ተገልጿል፡፡
በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር ኢቶ ታካኮ እንደገለጹት “በጃፓኑ ሊክሲል ኩባንያ የተደረገው ድጋፍ በመጸዳጃ ቤት ንጽህና ጉድለት የሚከሰቱ ተላላፊ በሽታዎችን በመከላከል ረገድ የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል”።
በአገሪቱ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ ዜጎች በተለይ ከመፀዳጃ ቤት አጠቃቀምና ከንጽሕና ጉድለት ጋር በተያያዘ ለሚመጡ የጤና ችግሮች ተጋላጭ በመሆናቸው ድጋፉ ችግሩን ለመፍታት አጋዥ መሆኑን አንስተዋል።
የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ጌታቸው በዳኔ በኢትዮጵያ በተለይም በገጠራማ አካባቢዎችና በተጨናነቁ የከተሞች መኖሪያ አካባቢዎች የሚስተዋለው የመጸዳጃ ቤት አቅርቦት፣ አጠቃቀምና ፣ ንጽሕና አጠባበቅ ለተላላፊ በሽታዎች መንስኤ መሆኑን ተናግረዋል።
የተደረገው ድጋፍ ደረጃውን የጠበቀ መጸዳጃ ቤት የሌላቸውና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ ዜጎች በቀላሉ ጥቅም ላይ ሊያውሉት እንደሚችሉም ጠቅሰዋል።
ድጋፉ የጃፓን መንግስት የኮሮና ቫይረስ ከሰው ወደ ሰው የመተላለፍ ምጣኔውን እና ተፅእኖውን ለመቋቋም ለኢትዮጵያ ለማድረግ ያቀደው የአራት ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አካል ነው ተብሏል፡፡