በሲዳማ ክልል የአድዋ ድል በዓልን በድምቀት ለማክበር ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁ ተገለጸ

ሐዋሳ፣ የካቲት 9/2013 (ኢዜአ) በሲዳማ ክልል የዘንድሮው 125ኛውን የአድዋ ድል በዓል የካቲት 14 ቀን 2013 ዓ.ም በደማቅ ሥነ ሥርዓት ለማክበር ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁን የክልሉ መንግስት ኮሙዩኑኬሽን ቢሮ አስታወቀ።
የክልሉ ኮሙዩኑኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ፊሊጶስ ናሆም ለኢዜአ እንዳስታወቁት የአድዋ ድል በኢትዮጵያ ውስጥ አርበኝነትንና ሃገር ወዳድነትን ያሰረፀ ታሪካዊ ክስተት ነው።
የዘንድሮው የአድዋ በዓል አከባበር ከምንጊዜውም በላይ በደማቅ ሥነ ሥርዓት እንዲከበር የክልሉ መንግስት ልዩ ትኩረት መስጠቱን ተናግረዋል።
በህወሓት ዘመን በዓሉ በድምቀት እንዳይከበርና ታሪኩ እንዳይወሳ በመደረጉ የጥቁር ህዝቦች ታላቅ ታሪክ የነበረው በዓል በትውልዱ ዘንድ ተዳክሞና ተቀዛቅዞ እንዲታይ ማድረጉን ገልጸዋል።
“የዘንድሮው የአድዋ ድል በዓል ልዩ የሚያደረገውም በአዲስ አበባ ተወስኖ የቆየውን ወደ ታች በማውረድ በእያንዳንዱ ክልል በደመቀ ሁኔታ እንዲከበር በመግስት አቅጣጫ በመቀመጡ ነው” ብለዋል።
በተለይ የጥንት አባቶች አይቻልም የተባለውን ችለው ያሳዩበት ድል በመሆኑም ለዚህ ትውልድ የይቻላል መንፈስ ለማውረስ በሚያስችል መልኩ በዓሉን በክልሉ ለማክበር ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁን አስታውቀዋል።
በዓሉን በማስመልከት በአድዋ ድል ዙሪያ የሚያጠነጥን ሰነድ በምሁራን ቀርቦ የፓናል ውይይት እንደሚካሄድ ጠቅሰዋል።
የሲዳማን ህዝብ ቱባ ባህልና እሴትን የሚያንፀባርቁ አልባሳትና ቁሳቁሶች ለኤግዝቢሽን ቀርበው ለጎብኚዎች ክፍት እንደሚደረግም አመልክተዋል።
“እንዲሁም በስነ ግጥምና በአጭር ተውኔት አዝናኝና አስተማሪ ትእይንቶች በማቅረብ በአሉ በደማቅ ሁኔታ ይከበራል” ብለዋል።
በዕለቱ በሚከበረው የአድዋ ድል በዓል ላይ፣ አጎራባች ክልሎች፣ ከክልሉ የተውጣጡ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች፣ የመንግስት ከፍተኛ አመራሮችና የክብር እንግዶች እንደሚገኙ አመላክተዋል።
“በዓሉ ካለምንም ፀጥታ ችግር በሰላም እንዲከበር የክልል ፀጥታ አካላት የራሳቸውን እቅድ አውጥተው እየሰሩ ናቸው” ያሉት የቢሮው ኃላፊ ህብረተሰቡም የአካባቢውን ሰላም ነቅቶ በመጠበቅና ከፀጥታ አካላት ጋር በመተባበር የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ጥሪ አቅርበዋል።