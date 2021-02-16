በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አመራር ኢትዮጵያ እየለመለመች ነው– የደሴ ነዋሪዎች

ደሴ የካቲት 9/2013 (ኢዜአ) ”በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሳል አመራር ኢትዮጵያ ወደ ከፍታ እየተጓዘችና እየለመለመች ነው” ሲሉ የደሴ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
ነዋሪዎቹ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አመራር የተጀመረውን ሀገራዊ ለውጥ በመደገፍ ዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል ።
ሰልፈኞቹ ኢትዮጵያ ከዘር በላይ ናት፤ የህዳሴ ግድቡን በጋራ እንጨርሳለን፤ ለሴራ ፖለቲካ ቦታ የለንም፤ መጭው ምርጫ ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን የድርሻችንን እንወጣለን የሚሉ መፈክሮችን በማንገብና በማሰማት ድጋፋቸውን ገልጸዋል ።
ከሰልፉ ተሳታፊዎች መካከል አቶ ኡስማን ሁሴን ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ህወሐት በብሔርና በሐይማኖት እየከፋፋለ አንዱን የበላይ ሌላውን ደግሞ የበታች እያደረገ ህብረተሰቡን ሲበድል መቆየቱን አስታውሰዋል።
“የጥፋት ቡድኑ የኢትዮጵያን የአንድነትና የአብሮነት ባህልና እሴት ለማጠልሸት ለዘመናት በሰራው የሴራ ፖለቲካ ሀገር አደጋ ውስጥ ከመቆየቷም ባለፈ ከጎረቤት ወንድምና እህት ህዝቦች ጋር በጠላትነት እንድንተያይ አድርጎናል” ብለዋል።
“ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ የተሸረሸረው ኢትዮጵያዊነት እየለመለመ ከመሆኑም ባለፈ ጠንካራ አመራር የሚሰጡ አመራሮችን ማፍራት ችለዋል” ሲሉም ተናግረዋል።
በዶክተር አብይ አመራር የተጀመረውን ሀገራዊ ለውጥ ከዳር ለማድረስ በሚችሉት ሁሉ እንደሚያግዙ አስታውቀዋል።
ወይዘሮ ባህር መጨግያው በበኩላቸው የተጀመረው ሀገራዊ ለውጥ ዳር እንዲደርስ የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ገልፀዋል።
“ዶክተር አብይና የለውጡ አመራሮች በሰጡት በሳል አመራር አጥፊው የህወሓት ጁንታ በአጭር ጊዜ እንዲወገድ በማድረጋቸውን እናደንቃል፤ እናመሰግናለንም” ብለዋል፡፡
“አንድነታችንና ሰላማችንን አስጠብቀን ሀገራችንን ከውስጥና ከውጭ ጠላቶች እንታደጋለን” ያሉት ወይዘሮ ባህር ኢትዮጵያዊነት ከእምነትም ከብሔርም በላይ መሆኑን አመልክተዋል።
“በለውጡ አመራር ላገኘነው ነጻነት፤ የሐይማትና የብሔር እኩልነት፤ ዲሞክራሲና ሌሎች ድሎች እያመሰገን የቀሩን ልማቶችና የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲቀረፉ በሰላማዊ መንገድ እንጠይቃለን” ብለዋል፡፡
የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አበበ ገብረ መስቀል በሰልፉ ላይ ባስተላለፉት መልእክት ዶክተር አብይ አህመድ እየሰጡት ባለው ብስለት የተሞላበት አመራር በሀገሪቱ አዳዲስ የለውጥ ምዕራፎች እየታዩ ነው።
በዶክተር አብይ አመራር እየተሸረሸረ የመጠው የኢትዮጵያዊነት እሴት መልሶ እያንሰራራና ሀገሪቱ ወደ ቀደመ ከፍታዋ እየተመለሰች መሆኑን አመልክተዋል።
ዶክተር አብይ ለውጡ ወደ ኋላ እንዳይመለስ ጠንካራ አመራር እየፈጠሩ መሆናቸውን ጠቁመው “ለአንድነትና ሰላም ሲባል በሀገር ደረጃ የሚወርዱ አቅጣጫዎችን ከህብረተሰቡ ጋር ሁነን ለመፈጸም ዝግጁ ነን” ብለዋል፡፡
ህብረተሰቡ ያገኘውን ለውጥ በመደገፍ መስተካከልና መሟላት ያለባቸውን ጉዳዮች በሰላማዊ መንገድ የመጠይቅ ባህሉን ማጎልበት እንዳለበት አስገንዝበዋል።
የህዝቡን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በየደረጃው ለመፍታት በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ከንቲባው አስታውቀዋል።
የድጋፍ ሰልፉ ከደሴ በተጨማሪ በኮምቦልቻ እንዲሁም በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ከሚሴ፣ ባቲ፣ ጨፋ ሮቢትና አርጩማ ፉርሴ የወረዳ ከተሞችም ተካሂዷል።