የዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር 21ኛ መደበኛ ጉባኤ ተጀመረ

ሰቆጣ የካቲት 9/2013 (ኢዜአ) የዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር አራተኛ ዙር ስምነተኛ ዓመት 21ኛ መደበኛ ጉባኤ ዛሬ በሰቆጣ ከተማ ተጀመረ።
የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አቶ ሃይሉ ሚሰው ጉባኤውን ሲከፍቱት ባደረጉት ንግግር የምክር ቤቱ ጉባኤ የህወሃት ጁንታ ህግ በማስከበር ዘመቻ ተወግዶ አመርቂ ድል በተጎናጸፍንበት ወቅት መሆኑ ልዩ ያደርገዋል ብለዋል።
በዚህ ላይ የብሄረሰብ አስተዳደሩ ነዋሪዎች ሁሉን አቀፍ ድጋፍ በማድረግ ሠራዊቱ ድል እንዲጎናፀፍ የበኩሉን ሀገራዊ ድርሻውን መወጣቱን ጠቅሰዋል።
በህግ ማስከበሩ የተገኘውን ድል በቀጣይም በልማት ሥራዎች ላይ በመድገም ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ አፈ ጉባኤው አሳስበዋል።
የምክር ቤቱ ጉባኤ ለሁለት ቀናት በሚያደርገው ቆይታ የብሄረሰብ አስተዳደሩን የአስፈፃሚውን እና የከፍተኛ ፍርድ ቤትን የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያዎቹን ስድስት ወራት የእቅድ አፈፃፀም ሪፖርት እንደሚገመግም ተመልክቷል።
በዋና አስተዳዳሪው የሚቀርቡ የተለያዩ ተቋምት ሃላፊዎች ሹመቶችን እንደሚያጸድቅና ቀጣይ አቅጣጫዎችን እንደሚያስቀምጥ ይጠበቃል።