የጌዴኦን ቋንቋና ባህልን በምርምርና ጥናት ለማበልጸግ እየተሰራ ነው

ዲላ ፤የካቲት 8/2013 (ኢዜአ ) በደቡብ ክልል የጌዴኦን ቋንቋና ባህልን ለማበልጸግ የጥናትና ምርምር አካዳሚ በማቋቋመ እየተሰራ መሆኑን የዞኑ ባህል ፣ ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ገለጸ።
የጌዴኦ ብሔር የቋንቋና ባህል ሲምፖዝየም ዛሬ በዲላ ከተማ በተካሄደበት ወቅት የመምሪያው ሃላፊ አቶ ዩሰፍ ማሩ እንዳሉተ ጌዴኦ የራሱ የሆነ የባሌ የአስተዳደር ሥርዓትን ጨምሮ የተለያዩ ባህላዊ እሴቶች ባለቤት ነው።
እነዚህን እሴቶች በጥናት ምርምር በማስደገፍ ለትውልድ ማቆየት እንደሚገባ ጠቁመው የጌዴኦ ጥምር ግብርና የአካባቢ ጥበቃ ሥርዓቱን በዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብ ለዩኔስኮ ሰነድ ቀርቦ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ መድረሱን አስታውቀዋል።
ከዚህ በተጓዳኝም የጌዴኦ ቋንቋና ባህል ተጠብቆ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍና እንዲበለጽግ የጥናትና ምርምር አካዳሚ በማቋቋም እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል።
የጌዴኦ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሽፈራው ቦጋለ በበኩላቸው ለሠላምና አብሮነት እንዲሁም ለአካባቢ ጥበቃ ጠቃሚ የሆነውን የጌዴኦ ባህልና ቋንቋ ማልማት ለብልጽግና ጉዞአችን ወሳኝ ነው ብለዋል።
ባለፉት ዓመታት በተካሄዱ ሲምፖዚየሞች በምሁረን በተመላከቱ ምክረ ሃሳቦችን መነሻ የብሔሩን ባህልና ቋንቋ ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የጌዴኦ ብሔር ባህል መገለጫ የሆነው የዘመን መለወጫ የ”ዳራሮ” በዓል በወረዳ ደረጃ ለአንድ ወር ሲከበር መቆየቱን ጠቅሰው የካቲት 11 በዞን ደረጃ በዲላ ከተማ የማጠቃለያ ሥነሥርዓተ እንደሚካሄድ ገልጸዋል።
በሲምፖዝየሙ መድረክ በክብር እንግዳነት የተገኙት በደቡብ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪ አቶ ሃይለማሪያም ተስፋዬ እንደተናገሩት ባህልና ቋንቋን ማልማት ጠቃሚ ነው።
ጠቃሚ የሆኑ እሴቶቻችንን በጥናትና ምርምር በማጎልበት ለዘላቂ ሠላምና አንድነት መረጋገጥ ሁሉም ርብርብ ሊያደርግ እንደሚገባም አመልክተዋል።
የጌዴኦን ባህልና ቋንቋ በማበልጸጉ ረገድ በአቅራቢያው ከሚገኝው ዲላ ዩኒቨርሲቲ ብዙ እንደሚጠበቅም ጠቁመዋል።
በሲምፖዚየሙ የጌዴኦ ማህበረሰብ ያሉበትን የመሰረተ ልማት ችግሮች ደረጃ በደረጃ መፍታት በሚያስችሉ ጉዳዮች እንዲሁም በጌዴኦ ባህልና ቋንቋ ዙሪያ በቀረቡ አራት ጥናታዊ ጽሁፎች ዙሪያ ውይይት የተደረገባቸው ሲሆን ለቀጣይ ስራም አቅጣጫ በማስቀመጥ ተጠናቋል።
በሀገር ውስጥና ውጭ የሚኖሩ የብሔሩ ምሁራን ፣አባ ገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ የክልልና ዞን ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በሲምፖዚየሙ መድረክ ተሳትፈዋል።