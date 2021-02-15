ተመራቂ ተማሪዎች በሐረሪ ክልል 2 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ የልማት ሥራ አከናወኑ

የካቲት 8/2013 (ኢዜአ) በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የጤናና ህክምና ሳይንስ ኮሌጅ ተመራቂ ተማሪዎች በሐረሪ ክልል ዘጠኝ ወረዳዎች ሁለት ሚሊየን ብር የሚጠጋ የልማት ሥራዎች ማከናወናቸው ተገለጸ።
ተመራቂ ተማሪዎቹ በወረዳዎቹ ለአምስት ሳምንታት ባደረጉት ቆይታ ያከናወኗቸው የልማት ስራዎች በማስመረቅ ለየአካባቢው ነዋሪዎች አስረክበዋል።
የኮሌጁ ዲን ዶክተር ያደታ ደሴ እንደገለጹት የተከናወኑት የልማት ስራዎች የኮሌጁ 400 ተመራቂ ተማሪዎች በክልሉ ወረዳዎች የተግባር ልምምድ በወጡበት ወቅት ነው።
በተመራቂ ተማሪዎቹ ከተከናወኑት የልማት ስራዎች መካከል የህዝብ መጸዳጃ ቤቶች፣የንጹህ መጠጥ ውሃ ግንባታ ፣ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ፣ አረንጓዴ ስፍራዎችን ማስዋብ፣ ደም ልገሳና የአረጋውያን መኖሪያ ቤት ጥገና ይገኙበታል።
የእርባታ ዶሮዎችን ማቅረብን ጭምሮ ለወጣቶች እና ሴቶች የገቢ ማስገኛ የተለያዩ የስራ አማራጮችም ማመቻቸታቸውንም ዶክተር ያደታ አመላክተዋል።
በየጤና ጣቢያው የህክምና አገልግሎት ስራ ከማከናወን ባለፈ በየወረዳው ለሚገኙ ማህበረሰብ ክፍሎች በኮሮና መከላከል ዙሪያም የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት መስጠታቸውን ተናግረዋል።
ተመራቂዎቹ ላከናወናቸው የልማት ስራዎች ኮሌጁ፣ማህበረሰቡ፣ በጎ አድራጎት ድርጅቶችና ሌሎች አካላትም ድጋፍ ማድረጋቸውን አስረድተዋል።
ተመራቂ ተማሪዎቹ ለማህበረሰቡ ያከናወኑት የልማት ስራ የሚያበረታታ ነው ያሉት የሐረሪ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ ሃላፊ አቶ ኢብሳ አብራሂም ናቸው።
በተለይ በተመራቂዎቹ በጎ ተግባር የተሰሩት ከአካባቢ ንጽህና ጋር በተያያዘ የሚመጡ የጤና ችግሮችን የሚያቃልሉ የልማት ስራዎች የክልሉ መንግስትና ማህበረሰብ ልምድ በመውሰድ የተማሩበት መሆኑን ተናግረዋል።
ህብረተሰቡንና የተለያዩ ተቋማትን በማስተባበር ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የደም ልገሳና የአቅመ ደካማ ቤቶችን ማደስን ጨምሮ የተለያዩ የልማት ስራዎችን መከናወናቸውን የተናገረችው ደግሞ በነርስ ሙያ በሚቀጥለው ወር በመጀመሪያ ዲግሪ የምትመረቀው ተማሪ ሶዚት አብዱረሃማን ናት።
መሰል የልማት ስራዎች ማከናወን ለህብረተሰቡ ጠቀሜታው የጎላ በመሆኑ ሁሉም ተማሪዎች ከመመረቃቸው ቀደም ብለውና ያላቸውን ገንዘብ በመቆጠብ መሳተፍ አለባቸው ብላለች።
በክልሉ አሚር ኑር ወረዳ ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ ፈቲያ ጁሃር በተማሪዎቹ ለተደረገላቸው የዶሮ እርባታ ድጋፍ አመስግነው በዚህም እራሳቸውን ለመቻል እንደሚያግዛቸው ተናግረዋል።
በሶፊ ወረዳ የሀረዌ ቀበሌ ነዋሪ አቶ አብዲ ዩስፍ በበኩላቸው ተማሪዎቹ በአካባቢው በቆዩባቸው ቀናት የጤና ትምህርት ቤት ለቤት በመሄድ እንደሰጠቿቸው ገልጸው በጤና ተቋማትም የህክምና አገልግሎት ላይ መሳተፋቸውን ተናግረዋል።
በተለይ በአካባቢው የምንጭ ውሃ በቅርበት እያለ የውሃ እጥረት አንዳለባቸወ ለተማሪዎቹ በማስረዳት የቦና ውሃ ገንብተውና ማጠራቀሚያ ጋን በአቅራቢያቸው አመቻችተውላቸው እንዳስረከቧቸው በመግለጽ ምስጋና አቅርበዋል።
በሐረር ከተማ የሚገኘው የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ጤናና ህክምና ሳይንስ ኮሌጅ በመጪው መጋቢት ወር 860 የጤና ባለሙዎችን በመጀመሪያ ፣ ሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ እንደሚያስመርቅ ይጠበቃል