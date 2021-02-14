የመስቀል አደባባይ የፓርኪንግ ፕሮጀክት 90 በመቶ ተጠናቀቀ

አዲስ አበባ፣ የካቲት 7/2013 ( ኢዜአ) ከሁለት ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ እየተገነባ ያለው የመስቀል አደባባይ የፓርኪንግ ፕሮጀክት 90 በመቶ መጠናቀቁ ተገለጸ።
በግንባታ ስራ ላይ ለተሳተፉ ሰራተኞችና ባለድርሻ አካላት የምስጋና መርሃ ግብር ተካሂዷል።
ከሁለት ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የሚገነባው ይህ ፕሮጀክት ከተጀመረ ስምንት ወራትን ያስቆጠረ ሲሆን 90 በመቶ መጠናቀቁ ተገልጿል።
ግንባታው በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት እንደሚሆን ተጠቁሟል።
የመስቀል አደባባይ የፓርኪንግ ፕሮጀክት 1 ሺህ 400 ተሽከርካሪዎችን ማቆሚያ፣ 24 የመገልገያ ሱቆች፣ የስፖርት ማዘውተሪያና ሌሎች አገልግሎቶችን መስጠት የሚችል ነው።
የከተማው አስተዳደር በፕሮጀክቱ የግንባታ ላይ ለተሳተፉ ሰራተኞችና ባለድርሻ አካላት ዛሬ የምስጋናና የምሳ ግብዣ መርሃ ግብር አካሂዷል።
በዚሁ ወቅት የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እንዳሉት በከተማው እየተገነቡ ያሉት ሜጋ ፕሮጀክቶች በጥሩ አፈጻጸም ላይ ላይ ይገኛሉ።
በግንባታው ላይ የተሳተፉትን ባለድርሻ አካላትን ምክትል ከንቲባዋ አመስግነዋል።
በከተማዋ አሁን በግንባታ ላይ ካሉት ፕሮጀክቶች በተጨማሪ በቀጣይ ሌሎች ሜጋ ፕሮጀክቶች ግንባታ እንደሚጀመሩ ተናግረዋል።
በከተማዋ ለሚሰሩት የተለያዩ የልማት ስራዎች ከመንግስት በተጨማሪ የግሉ ዘርፍና የህብረተሰቡ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል።
የአዲስ አበባ የንግድ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መሰንበት ሸንቁጤ በበኩላቸው የከተማ አስተዳደሩ ለሚያከናውናቸው ስራዎች ምክር ቤቱ ድጋፍ እንደሚያደርግ ጠቁመዋል።
አሁን ላይ መንግስት የግል ዘርፉን በሚያሳትፍ መልኩ እየሰራ በመሆኑ ከመንግስት ጋር ተባብረን እንሰራለን ብለዋል።
በመርሃ ግብሩ ላይ የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ መለስ አለሙ፣ የአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከልና የገበያ ልማት አመራሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።