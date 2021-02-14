” መምህራን የሀገር ግንባታ ምሰሶዎች ናቸው”…. ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ

የካቲት 7/2013(ኢዜአ) “በስነምግባር የታነጸ ሀገር ወዳድ ትውልድ ለመገንባት ፣ ሀገራዊ አንድነት እና የጋራ መግባባት ለመፍጠር የመምህራን ሚና የላቀ ነው” ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለፁ።
ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣የትምህርትር ሚኒስትር ዶ/ር ጌታሁን መኩሪያ እና የአዲስ አበባ ብልፅግና ፓርቲ ፅ/ቤት ኃላፊ አቶ መለሰ አለሙ በከተማዋ ከተለያዩ ክፍለ ከተሞች ከተውጣጡ መምህራን ጋር ተወያይተዋል ።
ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በውይይቱ ወቅት እንደገለፁት “በሁሉም አቅጣጫዎች ከለውጡ መነሻ አንስቶ እዚህ እንዲደርስ ካደረጉት አካላት አንዱ አጠቃላይ የትምህርት ማህበረሰብ ነው” ብለዋል።
ኢትዮጵያ ባለፉት 2 አመታት የጀመረችው ለውጥ ትኩረት የሀገረ መንግስት ግንባታ ነው ያሉት ምክትል ከንቲባዋ፤ ሀገሪቱን ለቀጣይ ትውልድ ለማሸጋገር ሁሉም የራሱን አሻራ ሊያሳርፍ ይገባል ነው ያሉት።
የትምህርት ሚንስትር ዶ/ር ጌታሁን መኩሪያ በበኩላቸው ከተማ አስተዳደሩ ለትምህርቱ ዘርፍ ትኩረት ሰጥቶ ላደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
በተገኘው ለውጥ ሁሉም እኩል ተጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ በቅድሚያ ሀገርንና ትውልድን በጥሩ ስነምግባር መገንባት ያስፈልጋል ያሉት ሚኒስትሩ፤ ለዚህም መምህራን እና የዘርፉ አካላት የበኩላቸውን ሚና መወጣት እንዳለባቸው ጠቁመዋል ።
ያልተሟሉ የትምህርት ግብዓቶችእንደሚሟሉም ገልጸዋል። መምህራን ያነሱትን የመኖሪያ ቤት እና ሌሎች የጥቅማጥቅም ጥያቄዎችን ከተማ አስተዳደሩ የሚችለው እያደረገ መሆኑን የገለፁት ምክትል ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች፤ በቅርቡ ለመምህራን የተደረገውን የ3ሺህ ብር የቤት አበል ጭማሪን ለአብነት አንስተዋል ።
የአዲስ አበባ ብልፅግና ፓርቲ ፅ/ቤት ኃላፊ አቶ መለሰ አለሙ በበኩላቸው ሀገራዊ ለውጡ ግቡን አንዲመታ እና ሀገራዊ አንድነት እና መግባባት እንዲፈጠር ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት አለበት ነው ያሉት።
ለዚህም እንዲረዳ ባለፉት አንድ ወራት ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ሰፊ ውይይት መካሄዱን የገለጹት አቶ መለሰ ፤ ከሁሉም ክፍለ ከተሞች ከተውጣጡ 3 ሺህ በላይ ርዕሳነ መምህራን ፣መምህራን ፣ ሱፐርቫይዘሮች እና የትምህርት ዘርፍ አመራሮች የተሳተፉ ውይይት ላይ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ከተማሪ ወላጅ ኮሚቴ እና ከአዲስ አበባ መምህራን ማህበር ጋር በጋራ ለመስራት የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል መፈራረማቸውን ገልጸዋል።
ምንጭ፡-አዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ጽ/ቤት