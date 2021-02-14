ወጣቱ ትውልድ ከአድዋ ድል ፅናትና ሀገር ወዳድነትን በመማር ሀገሪቱን ለማበልፀግ ሊተጋ ይገባል….የታሪክ መምህራን

ዲላ፣ የካቲት 7/2013 (ኢዜአ) ወጣቱ ትውልድ የጥንት አባቶቻችን በአድዋ ድል ከተጎናፀፉት አኩሪ ገደል በመማር ሀገሪቱን ለማበልፀግ በቁርጠኝነት ሊተጋ እንደሚገባ በዲላ ከተማ የሚገኙ የታሪክ መምህሯን አስገነዘቡ።
በዲላ ከተማ በ2ኛ ደረጃና በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላለፉት 33 ዓመታት በታሪክ መምህርነት ማገልገላቸውን የተናገሩት ጉባ ዱርኦ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት የጥንት አባቶቻችን የሀገሪቱን ዳር ድንበር ለማስከበር ከከፈሉት ከፍተኛ መስዋእትነት የአሁኑ ትውልድ ፅናትና ሀገር ወዳድነትን ሊማር ይገባል።
በዐድዋ ድል የተገኘው አኩሪ ገደል ከኢትዮጵያዊያን ባለፈ የጥቁር ህዝቦች መመኪያና የቀኝ ገዥዎችን ያሳፈረ ታላቅ ታሪክ መሆኑን ጠቅሰዋል።
“በተለይ ዐድዋ ኢትዮጵያዊያን ከአራቱም ማዕዘን በመትመም ወራሪውን የጣሊያን ጦር ድል ያደረጉበት የአንድነታችን ተምሳሌት በመሆኑ ሁሌም ሊዘከርና ሊታወስ ይገባል” ብለዋል።
ወጣቱ ትውልድ ከዘረኝነት፣ከከፋፋይ አስተሳሰብና ድርጊት በመላቀቅ በህይወት መስዋዕትነት የቆየችውን ሀገር ነቅቶ በመጠበቅ ልሟቷንና ብልጽግናዋን ለማረጋገጥ ሌት ተቀን ሊተጋ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
የዲላ 2ኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት የታሪክ መምህር ታሪኩ ተዘራ በበኩላቸው በዘመነ ወያኔ ከሃገራዊ አንድነት ይልቅ ማንነትን መሰረት ያደረጉ እሴቶች ብቻ ጎልተው እንዲወጡ በመደረጉ የአደዋ ድል ክብሩና ስሜቱ እንዲቀዛቀዝ ምክንያት ሆኗል።
“ድሉ በጥቁር ህዝቦች ታሪክ የመጀመሪያ መሆኑን ጠቅሰው ቀደምት አባቶች ለሀገር አንድነትና ሉአላዊነት የከፈሉትን የሕይወት መስዋትነት ከማክበር ባለፈ ትምህርት ልንቀስምበት ያስፈልጋል” ይላሉ።
“የውስጥ ልዩነቶችን በማስፋትና ሀገሪቱን ለማተራምስ የሚቋምጡ አካላትን በተባባረ ክንድ እየመከትን ልማታችንን ልናፋጥን ይገባል” ብለዋል።
የዲላ ዩኒቨርሲቲ መምህር አስናቀ እንዲሪያስ “ቀኝ ገዥ አውሮፓዊያን የአፋሪካ ሀገራትን በኃይል ተቆጣጥረው የጥቁር ህዝቦችን ጉልበትና ሃብት በግፍ ሲበዘብዙ ኢትዮጵያዊያን አሻፈረኝ በማለት ጠንካራ ክንዳቸውን በማሳየታቸው ልንኮራ ይገባል” ብለዋል።
የአደዋ ድል ባሪያነትን ከማስቀረት ባለፈ ኢትዮጵያ የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ምልክት እንድትሆን ማስቻሉንም ነው መምህሩ የሚናገሩት።
የአደዋ ድል የሁሉም ኢትዮጵያዊን በመሆኑ ለሀገራዊ መግባባትና አንድነት ከማዋል ባለፈ ከጥንት አባቶች አልበገር ባይነትን ለማስቀጠል በፅናት መቆም እንደሚገባ አብራርተዋል።