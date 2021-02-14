መቄዶንያ የአረጋዊያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል በደቡብ ክልል ከሚገነባቸው ማዕከላት የአራቱን ካርታ ተረከበ

አዲስ አበባ፣የካቲት 7/2013 ( ኢዜአ) መቄዶንያ የአረጋዊያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል በደቡብ ክልል በሰባት ከተሞች ለማከናወን ላቀደው የማዕከል ግንባታ የአራቱን ካርታ ዛሬ ተረከበ፡፡
የደቡብ ክልል የዞንና የከተማ አመራሮች ዛሬ በማዕከሉ ጉብኝት አድርገዋል።
መቄዶንያ የአረጋዊያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል አገልግሎቱን ለማስፋት የሚያስችለውን የግንባታ ካርታ በደቡብ ክልል ከሚገኙ አራት የከተማ አስተዳደሮች ዛሬ ተረክቧል፡፡
በርክክቡ ላይ የደቡብ ክልል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ አቶ ሀለጋዮ ጅሎ መቄዶንያ የሚያከናውነውን ሰብዓዊ ስራ መደገፍ እንደሚገባ ጠቁመው በክልሉ ሰባት ከተሞች ለሚሰራቸው ማዕከላት የቦታ ግንባታ ካርታ ይሰጠዋል ብለዋል፡፡
መንግስትም ሆነ ህብረተሰቡ ለአረጋዊያንና አእምሮ ህሙማኑ የሚያደርጉት ድጋፍ እንዳስደሰታቸው ጠቁመዋል፡፡
ማእከሉ ለሚያደርገው ሁለንተናዊ ሰብዓዊ አገልግሎት የክልሉ ህዝብ ድጋፍ እንዳማይለየውም እንዲሁ፡፡
በማዕከሉ የክልል ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ ማህተመ በቃሉ በበኩላቸው በዲላ ፣ ሶዶ ፣ ወልቂጤና ኮንሶ ከተሞች ለግንባታ የሚሆን ቦታ መረከባቸውን ጠቁመዋል፡፡
በቀጣይ ሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ደግሞ በቡታጅራ በአርባ ምንጭና በሆሳዕና ከተሞች ለማዕከሉ ግንባታ የሚሆን ካርታ እንደሚረከቡ አስታውቀዋል፡፡
በርክክቡ ስነስርዓት ላይ ከደቡብ ክልል የመጡ የዞንና የከተማ አመራሮች ማዕከሉ የሚሰጠውን አገልግሎት ጎብኝተዋል፡፡
ማዕከሉ በ1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር የሚያስገነባውን ዘመናዊ ህንጻ የግንባታ ሂደት የተመለከቱት አመራሮቹ የበኩላቸውን ድጋፍ ለማድረግም ቃል ገብተዋል፡፡