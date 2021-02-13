በማዕድን ዘርፍ ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ ሰላም ወሳኝ ነው…የኢፌዲሪ ማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስቴር

ዲላ የካቲት 6/2013 (ኢዜአ) በማዕድን ዘርፍ ዘላቂ ልማት ለማረጋገጥ ሰላም ወሳኝ መሆኑንየኢፌዲሪ ማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስቴር አስታወቀ።
“የማዕድን ልማት ለዘላቂ እድገት” በሚል ሚሪ ቃል አለም አቀፍ አውደ ጥናት በቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል
በኮንፍራሱ የተገኙት የማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስትር ዲኤታ ዶክተር ኮአንግ ቱትላም እንዳሉት ወርቅና ታንታለምን ጨምሮ በኢትዮጵያ በርካታ የማዕድን ሀብት ይገኛል።
“በተለይ በምስራቅና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች ማዕድናት በብዛት እንደሚገኙና አምርቶ ከመጠቀም አንጻር ያሉትን ክፍተቶች ለመሙላት የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ በመስኩ እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ መቀጠል አለበት” ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ትኩረት ከተሰጣቸው ዘርፎች መካከል ማዕድን አንዱ መሆኑን ገልጸው ባለፉት ስድስት ወራት በማዕድን ዘርፍ ከ314 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ ገቢ መገኝቱንም ጠቁመዋል።
ይህም ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ብልጫ እንዳለውና ገቢውን ለማሳደግ ማዕድን በሚገኝባቸው አካባቢዎች ሰላምን የማረጋገጥ ስራ ወሳኝ መሆኑን አስታውቀዋል።
የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ከመማር ማስተማር፣ ከምርምርና ከማህበረሰብ አገልግሎት በተጨማሪ የማዕድን ዘርፍን የትኩረት አቅጣጫ አድርጎ እየሰራ መሆኑን የዩኒቨርሲቲው የአካዳሚ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ታምሩ አኖሌ ገልጸዋል።
“ዩኒቨርሲቲው በቅርበት የሚገኙትን የላጋዳብ፣ የሻኪሶና ቃንጥቻ የወርቅና የኤሜራልድ ማውጫ ቦታዎችን ከህብረተሰብ ተጠቃሚነትና ከጤና አንጻር የሚስተዋሉ ችግሮችን በምርምር ለመቅረፍ እየሰራ ነው” ብለዋል።
“የኦሮሚያ ክልል የማዕድን ልማት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጅነር ተስፋዬ መገርሳ በበኩላቸው በክልሉ በሚገኙ 21 ዞኖች የተለያዩ የማዕድን ሃብቶች መኖራቸው ቢለይም መጠኑን ለማወቅ ተጨማሪ ጥናት ይጠይቃል” ብለዋል።
ማዕድናቱን በጥልቅ ጥናት በማረጋገጡ ረጋድ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር በቅርበት መስራት ጠቄሜታው የጎላ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ በተዘጋጀው አውደ ጥናት ላይ ከ22 በላይ የምርምር ውጤቶች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል።
በአውደ ጥናቱ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የተውጣጡ ምሁራን፣ አባ ገዳዎችና የዩኒቨርሲቲው መምህራንና ተማሪዎች ተሳታፊ ሆነዋል።