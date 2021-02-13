በሰቆጣ ከተማ ከ 200 በላይ የብሬን ጥይት ሲያጓገዙ የነበሩ ግለሰቦች በፖሊስ ተያዙ

ሰቆጣ የካቲት 6/2013 (ኢዜአ) በሰቆጣ ከተማ 206 የብሬን ጥይት በህገ ወጥ መንገድ ይዘው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሁለት ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ማዋሉ የከተማ አስተዳደሩ ፓሊስ ፅህፈት ቤት አስታወቀ።
የፅህፈት ቤቱ ተወካይ ሃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር አበራ አግኝቸው ለኢዜአ እዳስታወቁት ግለሰቦቹ በዛሬው እለት በቁጥጥር ስር ሊውሉ የቻሉት በህብረተሰቡ ጥቆማ በከተማው 02 ቀበሌ ውስጥ ነው።
የብሬን ጥይቶቹን በአገልግል ውስጥ ደብቀው ሲንቀሳቀሱ የተያዙት ሁለቱ ተጠርጣሪ ግለሰቦች ላይ ፖሊስ ምርመራ እያከናወነ መሆኑንም ተወካይ ሃላፊው ገልፀዋል።
መንግስት በትግራይ ክልል እየወሰደ ካለው የህግ ማስከበር እርምጃ ጋር በተያያዘ የህገ ወጥ መሳሪያ ዝውውር ለጥፋት ተልእኮ ሊውል ስለሚችል ህብረተሰቡ አካባቢውን ነቅቶ ሊጠብቅ እንደሚገባም አሳስበዋል።
በአካባቢው የሚያጠራጥር ነገር ሲያጋጥምም የተለመደውን ትብብር እና ጥቆማ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል።