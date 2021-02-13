በሀገሪቱ አስተማማኝ ሠላም ለማስፈን አመራሩ ሀገር በቀል የማህበራዊ ሃብት እሴትን ማጎልበት እንዳለበት ተመለከተ

ባህርዳር ፤የካቲት 06/2013 (ኢዜአ) በሀገሪቱ አስተማማኝ ሠላም ለማስፈን በየደረጃው ያለው አመራር ሀገር በቀል የማህበራዊ ሃብት እሴትን በማጎልበት ላይ አተኩሮ መስራት እንዳለበት ተመለከተ።
ሠላም ሚኒስቴር በአማራ ክልል በየደረጃው ለሚገኙ አመራሮች በሃገራዊ የሠላም ግንባታና ብሄራዊ መግባባት ላይ ያተኮረ ሥልጠና በባህርዳር ከተማ እየሰጠ ይገኛል።
ሥልጠናውን በማስመልከት የሠላም ሚኒስትር አማካሪ ዶክተር ራህዋ ሙሴ ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደገለጹት ሚኒስቴሩ ለብሄራዊ መግባባት መሰረት የሆኑ ሀገር በቀል እሴቶች ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው።
እስካሁን ይካሄድ የነበረው የሃገረ መንግስት ግንባታ በምዕራባውያን እውቀት፣ ባህልና አሰራር ላይ የተንጠለጠለ መሆኑን አውስተዋል።
ይህም ባለፉት ዓመታት ለሀገራዊ አንድነት መሰረት የሆኑ መተሳሰብ፣ መረዳዳት፣ መደጋገፍና ሌሎች መልካም እሴቶች እንዲሸረሸሩ በማድረግ አሁን በየአካባቢው ለተከሰተው ችግር መንስኤ ሆኗል ብለዋል።
ለአመራሩ እየተሰጠ ያለው ሥልጠናም ወደየአካባቢያቸው ሲመለሱ ሀገር በቀል እሴቶች በውይይት እንዲያጎለብቱ ማደረግ እንደሚጠበቅባቸው አመልክተዋል።
የሰለጠነ ውይይትና ምክክር መኖርም የምንግባባቸው ጉዳዮችን የጋራ በማድረግና በልዩነቶች ተጨማሪ ምክክር በማካሄድ ብሄራዊ አንድነትን ለማጠናከር የሚኖረው ድርሻ የጎላ ነው ብለዋል።
ሚኒስቴሩም አመራሩን፣ ወጣቶችን፣ ምሁራንን፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችንና ማህበረሰቡን ያሳተፈ ተከታታይነት ያለው ውይይት በማካሄድ መልካም ማህበራዊ እሴቶችን ለማጎልበት እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
በአማራ ክልል አዊ ዞን የመጡት አመራር አቶ ብርሃኑ አያሌው በሰጡት አስተያየት ብሄራዊ መግባባት በሃገር ደረጃ መፍጠር ለእድገትና ብልጽግና ወሳኝ መሆኑን ተናገረዋል።
ለዚህም ከህገ መንግስቱ ጀምሮ ልዩነት የሚፈጥሩ ህጎችና መመሪያዎችን በመፈተሽ እንዲስተካከል በየመድረኩ ትግል እየተካሄደ መሆኑን ጠቁመዋል።
በዞናቸው የመፈቃቀር፣ መተባበርና መደጋገፍ እንዲሁም ችግሮች ሲያጋጥሙ በሽምግልና የመፍታት እሴቶች መኖራቸውን ጠቁመው በቀጣይ መልካም ማህበራዊ እሴቶችን ለመጠቀም ሥልጠናው የጎላ ፋይዳ እንደሚነረው ገልጸዋል።
በሰሜን ወሎ ዞን ዋድላ ወረዳ የመጡት የሥልጠናው ተሳታፊ አቶ ሞላ ጸጋ በበኩላቸው የሰለጠነ ውይይትና ምክክር ካለ ችግሮችን በመፍታት የሃገር አንድነትና የህዝቦች መፈቃቀርን ጠብቆ ማስቀጠል ይቻላል ብለዋል።
ሆኖም እስካሁን የነበረው የፖለቲካ አካሄድ እኔ አውቅልሃለሁ የሚል እንጂ በራሱ ጉዳይ ተወያይቶና ተመካክሮ የጋራ መፍትሄ የሚያስቀምጥ አካሄድ ባለመኖሩ አሁን ላጋጠመው ችግር መንስኤ መሆኑን አመልክተዋል።
የአሁኑ ሥልጠና የነበሩ ችግሮችን በማረም፣ መልካም እሴቶችን ለማስቀጠልና የጋራ መፍትሄ እያስቀመጡ ለመጓዝ የሚያስችል በመሆኑ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተናግረዋል።
በባህርዳር ከተማ ዛሬ የተጀመረው የአመራሮች ሥልጠና ነገም እንደሚቀጥል ተመልክቷል።