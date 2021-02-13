ምርጫው ሕጉ በሚፈቅደውና በዴሞክራሲያዊ መንገድ እንዲካሔድ ለመስራት ተዘጋጅተናል… ምርጫ አስፈፃሚዎች

አዲስ አበባ፤ የካቲት 6/2013(ኢዜአ) መጪው አገራዊ ምርጫ ሕጉ በሚፈቅደውና በዴሞክራሲያዊ መንገድ እንዲካሔድ የዜግነት ግዴታቸውን በገለልተኝነት ለመወጣት መዘጋጀታቸውን የምርጫ አስፈፃሚዎች ተናገሩ።
በአገር አቀፍ ደረጃ ለስድስተኛ ጊዜ የሚካሔደውን ምርጫ ለማስፈፀም ከአዲስ አበባ የተመለመሉ 165 አስፈፃሚዎች ስልጠና ተሰጥቷቸዋል።
ምርጫውን ለማስፈፀም ተግባራዊ ሊሆኑ በሚገባቸው የሕግ ማዕቀፎችና ደንቦች ላይ ተገቢውን ስልጠና ማግኘታቸውን ሰልጣኞቹ ተናግረዋል።
ምርጫውን ለማስፈፀም የተሰጠንን ትልቅ ሀላፊነት ለመወጣት ተዘጋጅተናልም ብለዋል።
ወይዘሪት ቤዛ ደሳለኝ ስልጠናው ምርጫውን በገለልተኝነት ማስፈፀም እንድንችል ተገቢውን ግንዛቤ እንድንይዝ ያደረገ ነው ብላለች።
በዋናነትም ከዕጩዎች ምዝገባ ጀምሮ በየደረጃው በሚካሔዱ የምርጫ ስራዎች በሚተገበሩ ጉዳዮች በቂ እውቀት እንዲኖረን አድርጓል ነው ያለችው።
ምርጫው ፍትሐዊ፣ ዴሞክራሲያዊና ተጠያቂነት የሰፈነበት ሆኖ እንዲጠናቀቅ የተደራጀ ስልጠና አግኝተናል ያሉት ደግሞ አቶ አበበ መንግስቱ ናቸው።
በተለይ በሕግ ማዕቀፍ፣ የዕጩዎች መብትና ግዴታ እንዲሁም የምርጫ አስፈፃሚን ኃላፊነትና ግዴታ በአግባቡ እንድንረዳ አስችሎናል ብለዋል።
ምርጫው በአገሪቷ የታሪክ ማሕደር የሚፃፍ፣ ሠላማዊና ተዓማኒ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ተገቢውን አካሔድ እንዲከተሉ ከስልጠናው ትልቅ ግብዓት ማግኘታቸውንም አብራርተዋል።
ሌላው የምርጫ አስፈጻሚ አቶ ሚልኪያስ ደንዴሳ የተሰጠው ስልጠና ምርጫውን በታማኝነትና በቅንነት እንዲያስፈፅም እንደሚያግዘው ነው የተናገረው።
በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የአዲስ አበባ ምርጫ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ መልካሙ ቤሴ ስልጠናው በመዲናዋ ለሚከፈቱት 33 የምርጫ ክልል ቢሮዎች በአፈፃሚነት ለሚሰሩ አካላት መዘጋጀቱን ገልፀዋል።
አዲሱ የምርጫ ሕግ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች የስነ-ምግባር ደንብ፣ አዋጆችና ሕጋዊ ማዕቀፎች ስልጠናው ከዳሰሳቸው ርዕሶች መካከል ጠቅሰዋል።
አስፈፃሚዎቹ ከመጪው ሰኞ ጀምሮ በሚከፈቱት የምርጫ ክልል ቢሮዎች ዕጩዎችን የመመዝገብ ስራ እንደሚጀምሩም ኃላፊው አስታውቀዋል።