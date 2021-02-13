በጋምቤላ ክልል የአኮቦ ወረዳ ነዋሪዎች ያሉባቸው የመሰረተ ልማት ችግሮች እንዲፈታላቸው ጠየቁ

ጋምቤላ የካቲት 6/2013(ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል የአኮቦ ወረዳ ነዋሪዎች ያሉባቸው የመንገድና ሌሎች የመሰረተ ልማት ችግሮች እንዲፈታላቻው ጠየቁ።
ነዋሪዎቹ በልማት ችግሮቻቸው ዙሪያ ከክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ተወያይተዋል።
ከጋምቤላ አውሮፕላን ማረፊያ በሄሊፕፍተር 45 ቀዲቃ በሚፈጅ ጉዞ የሚደረስበት የአኮቦ ወረዳ ቴርጉል ከተማ በአስቸጋሪ የመልካ ምድራዊ አቀማመጧ ከጀልባና ከኤሊኮፍተር ትራንፖትት በስተቀር በየብስ ተሽከርካሪ ገብቶበት እንደማያውቅ ተነግሯል።
በዚህም ምክንያት መንገድና ሌሎች መሰረተ ልማቶች የወረዳው ነዋሪዎች ዘመናት ጥያቄዎች ሆኖ እንደቆየ ተመልክቷል።
የወረዳዋ ነዋሪዎች ትናንት ከክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር በቴርጉል ከተማ በነበራቸው የውይይት መድረክ የመንግድ፣ ጤና ፣ትምህርና ሌላ ልማት እንዲሁም የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች አንሰተዋል።
ከውይይቱ ተሳታፊ ነዋሪዎች መካከል አቶ ቶንግይክ ኪር በሰጡት አስተያየት በተለይም የመንገድ መሰረተ ልማት ተደራሽ ባለመሆኑ ከሌላው አካባበ ለመገናኘትም ሆነ የመልካም አስተዳደር ችግር መፍታት እንዳለቻሉ ተናግረዋል።
ወረዳውን ከዞኑና ሌሎች ወረዳዎች ጋር ለመገናኘት የተጀመረው የመንገድ ግንባታ አካባቢው ረግረገማ ነው በሚል ሰበብ ሳይጠናቀቅ ዓመታት ማስቆጠሩን የተናገሩት ደግሞ ሌለው የውይይቱ ተሳታፊ አቶ ቾል ሉል ናቸው።
ወይዘሮ ኛኮር ኛንግ በበኩላቸው በወረዳው በቂ የጤና፣ ንጹህ የመጠጥ ውሃና መድኃኒት አቅርቦት ባለመኖሩ ለተለያዩ የጤና ችግር እየተዳረጉ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጀሉ በሰጡት ምላሽ የክልሉ መንግስት የአኮቦና የጆር ጠረፋማ ወረዳዎችን የመሰረተ ልማት ችግሮችን ለመፍታት ጥረት እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይም በሁለቱ ወረዳዎቹ ያለው መንገድ ችግር ግምት ውስጥ በማስገባትም የክልሉ መንግስት ዘንድሮ ከስድስት ሚሊዮን 500ሺህ ብር በሚበልጥ ወጪ ሁለት የሞተር ጀልባዎችን ገዝቶ የላከውም የህዝቡን ችግር በመገንዘብ ነው ብለዋል።
የአካቦ ወረዳ መልካ ምድራዊ አቀማመጥ ረግረጋማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የመንገድ መሰረተ ልማት ተደራሽ ለማድረግ የተጀመረው ስራ ፈታኝና ጊዜ መውሰዱን ገልጸዋል።
ሆኖም ዘንድሮ መንገዱን ከወረዳው ከተማ ጋር እንዲገናኝ ጥረት ይደረጋል ብለዋል።
በትምህርት ፣ጤናና ሌሎች ዘርፎች የተነሱትን የመሰረተ ልማት ችግሮች ከመንገድ ጋር የሚያያዝ መሆኑን ጠቁመው ደረጃ በደረጃ ለመፍታት የክልሉ መንግስት እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
የጸጥታ መዋቅሩን የማጠናከሩ ተግባርና አለ የተባለው የመዳኃኒት አቅርቦት ችግር ግን አንድ ወር ባልፈጀ ጊዜ የሚፈታ ይሆናል ብለዋል ።
መጪው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ በክልሉ ፍጹም ሠላማዊና ፍትሃዊ በሆነ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ ነዋሪዎቹ የበኩላቸውን ጥረት እንዲያደረጉ ርዕሰ መስተዳደሩ ተናግረዋል።
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳዳር አቶ ተንካይ ጆክ በበኩላቸው በህዝቡ የተነሱትን የልማት ጥያቄዎች እንደየ አስፈላጊነታቸው በቅደም ተከተል ምላሽ ለመስጠት ይሰራል ብለዋል።