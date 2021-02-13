በአሶሳ ከተማ የሠላም ኮንፍረንስ ተካሄደ

አሶሳ ፤ የካቲት 6 /2013 (ኢዜአ) “ሠላማዊ አብሮነት ለዘላቂ ልማት” በሚል መሪ ሀሳብ የተዘጋጀ የሠላም ኮንፍረንስ ዛሬ በአሶሳ ከተማ ተካሄደ፡፡
በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅነት በተካሄደው ኮንፈረንሱ ላይ የተገኙት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሃሰን እንዳሉተ ፤ ክልሉ የተለያየ እምነት ያላቸው የብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ እና የተፈጥሮ ሃብት መገኛ ነው፡፡
ይህን እሴት በመሸርሸር የፖለቲካ ትርፍ ለማግኝት ሲባል በተለይ በመተከል የተከሰተው ጥፋት አሳዛኝ እና ልብ ሰባሪ እንደነበረ ጠቁመዋል፡፡
ክልሉ ጠረፍ በመሆኑ ለህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር እና ለጥፋት ሃይሎች እኩይ ተግባር ተጋላጭ እንደሆነ የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ፤ የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተግቶ መሥራት ያስፈልገናል ብለዋል፡፡
እንደ ሀገርም ሆነ ክልል ችግሮቻችንን በጋራ ለመፍታት ህብረ -ብሔራዊ አንድነታችንን በመጠበቅ ስንተጋ እንጂ ለኛ ብሄር ብቻ ቅድሚያ መስጠት ሌላውን መግፋት አይገባም ሲሉ ገልጸዋል፡፡
የዩኒቨርሲቲው ምሁራን ግጭቶችን አስቀድሞ መከላከል የሚያስችሉ እና የሃሰት ትርክቶችን የሚያርሙ የጥናት እና ምርምር ማቀረብ እንዳለባቸው አመልክተዋል፡፡
የክልሉ መንግስት ለህዝቡ ሠላምና ደህንነት አቅሙ የፈቀደውን ሁሉ ማድረጉን እንደሚቀጥል አስታውቀዋል፡፡
የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳት ዶክተር ከማል አብዱራሂም በበኩላቸው፤ባለፉት ሁለት ዓመታት በክልሉ የተፈጠረው የጸጥታ ችግር በመማር ማስተማር ሂደቱም ሆነ በምርምር ስራዎች ላይ ጫና መፍጠሩን ተናግረዋል፡፡
በዚህም ዩኒቨርሲቲው ከየትኛው ተቋም በላይ ተጎጂ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
ክልሉ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴው ግድብን ጨምሮ የበርካታ ተፈጥሮ ሃብት መገኛ መሆኑን የገለጹት ሬዶክተር ከማል ፤ ሀብቱን ለማልማት በቂ የሰው ሃይል እንደሚያስፈልገው ገልጸዋል፡፡
ለዩኒቨርሲቲው መማር ማስተማር እና የማህበረሰብ አገልግሎት መጠናከር የክልሉ ሠላም ወሳኝ መሆኑን ጠቁመው፤ ኮንፍረንሱ የተዘጋጀበትም ምክንያት ሠላም እንዲጠበቅ ለማገዝ እንደሆነ አስረድተዋል፡፡
ዩኒቨርሲቲው የክልሉ ሠላም ሙሉ በሙሉ እስኪመለስ የጀመረውን መሰል ተግባር በየዞኑ ከሚገኙ የሚመለከታቸው አካላት ጋር አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አሰታውቀዋል፡፡
በዩኒቨርሲቲው የምርምር እና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ሃይማኖት ዲሳሳ ፤ ዩኒቨርሲቲዎች ዓለም አቀፋዊ እና የራሳቸው ተልዕኮ ያላቸው እንደሆኑ ተናግረዋል፡፡
“ዩኒቨርሲቲው ያዘጋጀው ኮንፍረንስ ዓላማ ለክልሉ ሠላም እጦት ተጠያቂውን መለየት አይደለም” ያሉት ዶክተር ሃይማኖት ይልቁንም በቀጣይ ለክልሉ ዘላቂ ሠላም ትኩረት መደረግ ያለባቸውን የመፍትሔ ሃሳቦች ማሰባሰብ እና ተቋሙ ሃላፊነቱን እንዲወጣ የሚያግዙ ግብዓቶችን ማግኘት እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
ለአንድ ቀን በተካሄደው ኮንፍረንስ የሃገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ ፣ ታዋቂ ግለሰቦችና ሌሎችም አካላት ተሳትፈዋል፡፡