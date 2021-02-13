125ኛውን የአደዋ በዓል በጋምቤላ ክልል ደረጃ ለማክበር ዝግጅት እየተደረገ ነው

ጋምቤላ፤ የካቲት 06/2013 (ኢዜአ)125ኛውን የአደዋ ድል በዓል በጋምቤላ ክልል በመጪው ሐሙስ በድምቀት ለማክበር ዝግጀት እየተደረገ መሆኑን የበዓሉ አዘጋጅ ኮሚቴ አስታወቀ።
የበዓሉ የቴክኒክ ኮሚቴ ሰብሳቢና የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ሎው ኡቡፕ ለኢዜአ እንደገለጹት በዓሉን ጀግኖች አባቶች የነበራቸውን አንድነት ፣ አብሮነት፣ አይበገሬነትን በሚያወድስና በሚዘከር መልኩ ይከበራል።
በተለይም የአሁኑ ትውልድ የጀግኖች አባቶችን አኩሪ የሆነ ታሪካዊ ገድል ተገንዝቦ ያለበትን የዜግነት ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጣ የበዓሉ መከበር አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናግረዋል።
በዓሉ በክልል ደረጃ በፓናል ውይይት፣ ስፖርትና ሥነ-ጹሁፍ ውድድር እንደሚከበር አስታውቀዋል።
ለዚህም አስፈላጊው ዝግጅት በመጠናቀቅ ላይ መሆኑን አስረድተዋል።
በክብረ በዓሉ ሥነ-ሥርዓት የፌደራልና አጎራባች ክልሎች የስራ ኃላፊዎችና ተወካዮች እንደሚገኙ ገልጸዋል።