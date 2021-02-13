በትግራይ ደቡባዊ ዞን ለሴፍቲኔት ተጠቃሚዎችና አስቸኳይ እርዳታ ለሚሹ ወገኖች ድጋፍ እየተደረገ ነው…ማህብረ ረድኤት ትግራይ

የካቲት 6 2013(ኢዜአ). በትግራይ ለሴፍቲኔት ተጠቃሚዎችና አስቸኳይ ድጋፍ ለሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች የምግብና ምግብ ነክ ቁሳቁስ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ማህበረ ረድኤት ትግራይ አስታወቀ።
በዞኑ የእንዳመኾኒ ወረዳ የማህበር ረድኤት ትግራይ ተወካይ አቶ ደሞዝ ብርሃነ ለኢዜአ እንደተናገሩት ለሴፍቲኔት ተጠቃሚዎችና አስቸኳይ ድጋፍ ለሚሹ ከ112 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች የእህል እርዳታ ለማዳረስ እየተሰራ ነው።
ድጋፉ ከሚያስፈልጋቸው መካከልም 31 ሺህ የሚሆኑት የሴፍቲኔት ተጠቃሚዎች ሲሆኑ 81 ሺህ ህዝብ ደግሞ አስቸኳይ ድጋፍ የሚሻ መሆኑን አስረድተዋል።
“እስከ አሁንም በማይጨው ከተማና በእንዳመኾኒ ወረዳ አምስት የገጠር ቀበሌዎች ከ13 ሺህ በላይ ለሚሆን ህዝብ የሁለት ወር ስንዴ፣ አተር እና ዘይት በድምሩ ከ4ሺህ ኩንታል በላይ ድጋፍ ማድረግ ተችሏል” ብለዋል።
ድጋፉን በማይጨው ከተማ፣ በእንዳመኾኒ ወረዳ እና ነቅሰገ ወረዳ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች በሙሉ ለማዳረስ በማቀድ እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
መንግስት ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በቂ እህል መላኩን የገለፁት አቶ ደሞዝ መረዳት የሚገባቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን በአካባቢው የአገር ሽማግሌዎችና በባለሙያዎች የመለየት ስራ እየተሰራ በመሆኑ ጊዜ መውሰዱን ገልፀዋል።
የእርዳታ ተጠቃሚዎች በበኩላቸው የተደረገላቸው ድጋፍ ያጋጠማቸውን ችግር ለማለፍ እያገዛቸው መሆኑን ተናግረዋል።
ድጋፍ ካገኙት መካካል በእንዳመኾኒ ወረዳ የሽምጣ ቀበሌ ነዋሪዎች ወይዘሮ አብረኸት ካሳ እንደተናገሩት ከህግ ማስከበር ጋር ተያይዞ በአካባቢው ባጋጠመው የጸጥታ ችግር ምክንያት ላለፉት ሁለት ወራት ድጋፍ ሳያገኙ ቆይተዋል።
አሁን ግን ለሁለት ወራት የሚያገለግል የምግብ ድጋፍ ስለተደረገላቸው ችግራቸው መቃለሉን ተናግረዋል።
ሌላው የዚህ ወረዳ ነዋሪ አቶ ሀብታሙ ሕሉፍ በበኩላቸው አጋጥሞ በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ሳያገኙት የቆዩት የምግብ እህል ድጋፍ ስለደረሳቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል።
የተደረገላቸው ድጋፍ ቤተሰባቸውን ለመመገብም ሆነ በተረጋጋ መልኩ ለማቆየት ትልቅ አስተዋጽኦ አንደሚኖረውም ጠቁመዋል።