ነጋዴው ምርት ከመደበቅና ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ከማድረግ መቆጠብ ይኖርበታል – የአዲስ አበባ ነጋዴዎች ፎረም

አዲስ አበባ የካቲት 5/2013 (ኢዜአ) የንግዱ ማኅበረሰብ ምርት ከመደበቅና ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ከማድረግ እንዲቆጠብ የአዲስ አበባ ነጋዴዎች ፎረም አሳሰበ።
የአዲስ አበባ ከተማ ነጋዴዎች ፎረም ከሚከውናቸው ተግባራት መካከል ሕጋዊ ነጋዴዎችን ማበረታታትና ሕገወጦች ወደ ሕጋዊ መንገድ እንዲመጡ ማስገንዘብ አንደኛው ነው።
ሕጋዊ ነጋዴዎች በደል ሲደርስባቸው መብቶቻቸውን ማስከበርና ጥብቅና መቆምም ሌላው ተግባሩ ነው፡፡
ኢዜአ ወቅታዊውን የንግድ ሁኔታ አስመልክቶ ያነጋገራቸው የፎረሙ ሰብሳቢ ወይዘሮ ዘሃራ መሀመድ በመዲናዋ አንዳንድ ነጋዴዎች ምርት በመደበቅ ሕገወጥ ተግባር እየፈጸሙ ነው ይላሉ።
በዚህም ኅብረተሰቡን ለችግር በማጋለጥ የኑሮ ውድነት እንዲባባስ እያደረጉ መሆኑን ተናግረዋል።
ይህን ተግባር እየፈፀሙ ያሉ ነጋዴዎች ከሕገወጥ ተግባራቸው እንዲቆጠቡም አሳስበዋል።
መንግስት የፍጆታ ምርቶች ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ ዕድል መስጠቱ መልካም አጋጣሚ መሆኑን ያወሱት ሰብሳቢዋ “አንዳንድ ነጋዴዎች ዕድሉን ወደጎን በመተው ሕገወጥ ተግባር ሲፈጽሙ ይስተዋላል” ብለዋል።
በተለይም የምግብ ዘይትና የምግብ ፍጆታዎችን በመደበቅ ከገበያ እንዲጠፉ ማድረጋቸው ሁኔታውን አሳሳቢ እንዳደረገው አመልክተዋል።
ምርቶችን በመደበቅ ወገንን ለችግር ማጋለጥ የራስ ወዳድነት ተግባር በመሆኑ ነጋዴው ከዚህ አስነዋሪና ሕገወጥ ተግባር እንዲቆጠብ ወይዘሮ ዘሃራ አሳስበዋል፡፡
የነጋዴዎች ፎረሙ በሕገወጥ መንገድ የሚንቀሳቀሱና ያለ ደረሰኝ ግብይት የሚፈጽሙ ነጋዴዎች ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ የማስገንዘብ ስራ እየሰራ መሆኑንም ገልፀዋል።
ይህን ማስገንዘቢያና ምክር ተቀብለው በማይታረሙ ነጋዴዎች ላይ ለሚወሰደው አስተዳደራዊና ሕጋዊ እርምጃ ፎረሙ ጥብቅና እንደማይቆምም አስታውቀዋል።
በሌላ በኩል የንግድ ፈቃድ የሌላቸው ነጋዴዎች መበራከት በሕጋዊው ነጋዴ ላይ ጫና እየፈጠሩ መሆኑን የጠቆሙት የፎረሙ ሰብሳቢ የሚመለከታቸው አካላት ይህን ሕገወጥ ተግባር መከላከል አለባቸው ብለዋል።
ፎረሙ ደላሎች በሚፈጥሩት ሰንሰለት በከተማዋ የሚፈጠረውን የምርት እጥረት ለመከላከል ከምርት አቅራቢ ክልሎችና ከአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ጋር በትብብር እንደሚሰራም ገልፀዋል፡፡
የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ኅብረተሰቡ የተለያዩ ምርቶች የሚገኙባቸውን የገበያ ቦታዎችና የዋጋ መረጃ የሚያገኝበትን ድረ-ገፅ ትናንት ይፋ ማድረጉ ይታወቃል፡፡