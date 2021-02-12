ወጣቶች መጻኢ ዕድላቸው ብሩህ እንዲሆን ለጥፋት ቡድኑ ተላላኪ ከመሆን መቆጠብ አለባቸው – ዶክተር ሙሉ ነጋ

የካቲት 5/2013 (ኢዜአ) የትግራይ ክልል ወጣቶች መጻኢ ዕድላቸው ብሩህ እንዲሆን ለጥፋት ቡድኑ ተላላኪ ከመሆን መቆጠብ እንዳለባቸው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ አሳሰቡ።
የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳዳር ዋና ሥራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ቆይታ አድረገዋል፡፡
ዶክተር ሙሉ የጥፋት ቡድኑ በሕገወጥ መንገድ ለራሱ ሃብት ከማግበስበስ በቀር የትግራይን ሕዝብ የጠቀመው ነገር እንዳልነበረ ተናግረዋል።
ቡድኑ ለሕዝቡም ይሁን ለወጣቱ ደንታ እንደሌለው በፈፀመው ተግባር ማሳየቱን ጠቅሰዋል።
አሁንም የጥፋት ቡድኑ ርዝራዦች በክልሉ ሕዝብ ላይ ተጨማሪ የኢኮኖሚ ጉዳት እንዲደርስ እያካሄዱት ላለው ቅስቀሳ ወጣቱ ተሳታፊ ባለመሆን ኃላፊነቱን እንዲወጣ አስገንዝበዋል፡፡
ወጣቱ የጥፋት ቡድኑ ርዝራዦች በክልሉ ሠላምና መረጋጋት እንዳይኖር ከውጭ አገር ሆነው የሚያስተላልፉትን የግጭት መልዕክት ዓላማ በአግባቡ ሊረዳው እንደሚገባም አመላክተዋል።
“በአሁኑ ወቅት ወጣቱን የሚጠቅመው የሥራ ዕድል ማግኘትና ራሱን መቻል በመሆኑ ለጥፋት ተግባር ተባባሪ መሆን የለበትም” ብለዋል።
በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች የሕዝቡን ኑሮ ወደኋላ ለመመለስ እየተደረገ ያለው ያልተገባ ተግባር ትክክል አለመሆኑንም ጠቁመዋል፡፡
ዶክተር ሙሉ የጥፋት ቡድኑን ለመመለስ ማሰብና ለዚህም ጊዜ ማጥፋት ፋይዳ የሌለው ከመሆኑም በላይ ወጣቱን ስለሚጎዳ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባም አሳስበዋል።
የወጣቶች መጻዒ ዕድል ብሩህ እንዲሆን ለጥፋት ቡድኑ ተላላኪ መሆን እንደሌለባቸውም ነው የተናገሩት።
በተለይም ወጣቱ በመጪው አገራዊ ምርጫ ተሳታፊ በመሆን የሚያስተዳድረውን አካል ለመምረጥ በራሱ ሊወስን ይገባል ነው ያሉት።