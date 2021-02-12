ወጣቶች ሚዛናዊና ምክንያታዊ በመሆን ለሀገራቸው ዕድገት እንዲረባረቡ ጥሪ ቀረበ

ሀዋሳ፤ የካቲት 05/2013 (ኢዜአ) ወጣቶች ሚዛናዊና ምክንያታዊ በመሆን የሀገሪቱን ዕድገት በፅኑ መሠረት ላይ ለማቆም እንዲረባረቡ ጥሪ ቀረበ።
የሴቶች ፣ ሕፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ከሲዳማ ክልል ጋር በመተባበር ያዘጋጀው የወጣቶች የስብዕና ውቅር ውይይት ዛሬ በሀዋሳ ከተማ ተጀምሯል።
በውይይት መድረኩ የተገኙት የሴቶች ፣ሕፃናትና ወጣቶች ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሕይወት ኃይሉ እንዳሉት መስሪያ ቤታቸው በአሁኑ ወቅት የወጣቱን ጥያቄዎች በመመለስ ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ የአስር ዓመታት ስትራቴጂክ ዕቅድ ነድፎ እየሰራ ነው።
በተለይ የወጣቱን የሥራ ባህልና ክህሎት የሚያዳብሩ ፣ በራሳቸው የሚተማመኑና አቅማቸውን አውጥተው በመጠቀም ለለውጥ እንዲተጉ የሚያስችል የሥብዕና ግንባታ ላይ ትኩረት መሰጠቱን ጠቅሰዋል።
ይህም ወጣቱ ለተግዳሮቶች መፍትሔ አመንጪና ችግር ፈቺ በመሆን በሀገር ግንባታ ላይ ጉልህ ተሳትፎ እንዲኖረው እንደሚያግዝ አስረድተዋል።
መድረኩም በሀገር ደረጃ አወንታዊ ለውጥ ለማምጣት እንዲጥሩ ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር መዘጋጀቱን ተናግረዋል።
ወጣቱ ምክንያታዊና ሚዛናዊ ሆኖ ሁኔታዎችን በሰከነ መንፈስ በመገምገም ለሀገሪቱ
ህልውናና ዕድገት እንዲረባረብ ጥሪ አቅርበዋል።
የሲዳማ ክልል ብልፅግና ፓርቲ ጽህፈ ቤት ኃላፊ አቶ አብርሀም ማርሻሎ ያለወጣቱ ተሳትፎ የሚፈለገው ሀገራዊ ብልፅግና ማረጋገጥ እንደማይቻል ገልጸው የወጣቶትችን ጥያቄ ለማስተናገድ የምንሰስተው ሀብት ፣ ጊዜና ጉልበት አይኖረንም ብለዋል።
በአንፃሩም መንግስትን የሚጠብቁ ሳይሆኑ ሰርተው ተለውጠው ለሌሎች የሚተርፉ ትጉህ ወጣቶች እንደሚያስፈልጉ ተናግረዋል።
ወጣቶች ሀገሬ ምን አደረገችልኝ ሳይሆን እኔ ለሀገሬ ምን ሠራሁላት በሚል ራሱን ለለውጥ ማዘጋጀት እንደሚጠበቅባቸው አመልክተዋል።
የክልሉ ሴቶች ሕፃናትና ወጣቶች ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ፋንታዬ ከበደ በበኩላቸው አሁን ላይ ያለው የለውጥ አመራር በወጣቱ አእምሮ ላይ በመስራት ከነበረው ጨለማ መውጣትና ኢትዮጵያን ወደ ብርሀን ማሸጋገር እንደሚቻል በመገንዘብ በወጣቶች ስብዕና ግንባታ ላይ እየሰራ መሆኑ አስታውቀዋል።
የክልሉ ወጣቶች የሚፈጠርላቸውን ምቹ ሄኔታ በመጠቀም መልካም አስተሳሰብ መገንባትና ይህንንም ወደ ተግባር በመቀየር ለአካባቢየቸው ብሎም ለሀገራቸው ሁለንተናዊ እድገት መትጋት እንደሚጠበቅባቸው አመልክተዋል።
ከመድረኩ ተሳታፊዎች መካከል ወጣት ምንተስኖት መኩሪያ ከሀገራዊ ለውጡ በፊት የነበረው ሥርዓት ወጣቶች በፖለቲካውም ሆነ በሌሎች ዘርፎች ላይ ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉ የሚያበረታታ አልነበረም ብላል።
በዚህም የተነሳ ወጣቱ በሀገሩ ጉዳይ ላይ የተዛባ አመለካከት እንዲኖረው ስብዕናውም ያልተስተካከል እንዲሆን መደረጉን ተናግሯል።
አሁን ላይ የመጣው ለውጥ ለወጣቱ የተሻለ እድል የሚሰጥ ነው ያለው ወጣቱ ያለፈውን ስህተት በማረምና በሰከነ አእምሮ የወደፊቱን በማስተካከል ለቀጣዩ ትውልድ ብሩህ ነገን መገንባት ይጠበቅብናል ብሏል።
ወጣት እንድርያስ ናትናኤል በበኩሉ ወጣቶች ከጠባቂነት ይልቅ ሰርተው እራሳቸውን ለመለወጥና አካባቢያችንን ለማሳደግ መትጋት እንደሚኖርባቸው ገልጿል።
ለዚህም የተስተካከለ ስብዕና ሊኖረን ይገባል ያለው ወጣት እንድርያስ ወጣቶች ከተለያዩ አደንዛዥ ሱሶችና ከተሳሳቱ አሉባልታዎች እራሱን ማራቅ እንዳለበትም ተናግሯል።
ለሁለት ቀናት በተዘጋጀው የውይይት መድረክ የፌዴራልና ክልል አመራር አካላት፣ ከክልሉ በየደረጃው ከሚገኙ የአስተዳደር እርከኖች የተውጣጡ ወጣቶች እየተሳተፉ ነው።