ኮሚሽኑ ለአስር ዓመቱ የልማት ዕቅድ ጠንካራ የክትትልና የግምገማ ሥርዓት አዘጋጅቷል

አዲስ አበባ የካቲት 5/2013 (ኢዜአ) የፕላንና ልማት ኮሚሽን ለ10 ዓመቱ የልማት ዕቅድ በቴክኖሎጂ የተደገፈ ጠንካራ የክትትልና ግምገማ ስርዓት ማዘጋጀቱን አስታወቀ።
ኮሚሽኑ ለልማት ዕቅዱ ባዘጋጀው የክትትል፣ ግምገማና ሪፖርት አቀራረብ ስርዓት ላይ ከተወካዮች ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴዎች ሰብሳቢዎች ጋር መክሯል።
ስርዓቱ በቀጣዮቹ 10 ዓመታት በማክሮ ኢኮኖሚ፣ በግብርና፣ በጤና፣ በመሰረተ ልማት፣ በቱሪዝምና ሌሎች ዘርፎች ተግባራዊ ለሚደረገው ዕቅድ ወሳኝ ሚና አለው ተብሏል።
የፕላንና ልማት ኮሚሽነር ዶክተር ፍጹም አሰፋ ከዕቅድ ዝግጁቱ ጎን ለጎን ጠንካራ የክትትልና ግምገማ ስርዓት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መዘጋጀቱን ገልፀዋል።
ሲተገበር የቆየው የክትትልና ግምገማ ስርዓት የተዓማኒነትና ሌሎች ችግሮች ይስተዋሉበት እንደነበር አውስተው ለልማት ዕቅዱ በጥናት ላይ የተመሰረተ ጠንካራ ስርዓት መዘጋጀቱን ጠቁመዋል።
እንደ ኮሚሽነሯ ገለጻ ውጤትን የሚለካና ቁልፍ የውጤት አመላካችና የውጤት መስኮችን የያዘ የክትትል ግምገማ ሰነድ ተዘጋጅቷል።
በሪፖርት አቀራረብ የሚስተዋሉ የተዓማኒነትና ተያያዥ ችግሮችን ለመፍታት በቴክኖሎጂ የተደገፈ ወጥነት ያለው አሰራር መዘጋጀቱንም ገልጸዋል።
የውይይቱ ተሳታፊዎች የተዘጋጀው ስርዓት ለቁጥጥርና ክትትል ስራቸው አጋዥ መሆኑን ተናግረዋል።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባዔ ታገሰ ጫፎ ኮሚሽኑ ያዘጋጀው የክትትል፣ ግምገማና ሪፖርት አቀራረብ ስርዓት የሚበረታታ መሆኑን ተናግረዋል።
ዕቅዱ የዜጎችን ተጠቃሚነት በተግባር እንዲያመጣ ውጤት አመላካች ነጥቦችን ማስቀመጥ፣ አሰራር መዘርጋት፣ ተቋማትን ማጠናከርና አቅም መገንባት ወሳኝ መሆኑንም አመላክተዋል።
የአስር ዓመት ዕቅዱ የዜጎችና የአገር ብልጽግናን እውን እንዲያደርግ ጠንካራ የክትትል፣ የግምገማና የተጠያቂነት ስርዓት የሚያሰፍን አሰራር መተግበር እንደሚያስፈልግ በአፅንኦት አንስተዋል።
ውጤት አመለካች ነጥቦችን በየደረጃው ማስቀመጥ የሰሩትን ለማበረታታት ያልሰሩትን ደግሞ ለመጠየቅ ያስችላል ብለዋል።
በፕላንና ልማት ኮሚሽን የተዘጋጀው የ10 ዓመት የልማት ዕቅድ በምሁራን፣ በተቋማት፣ በሕዝብና በሌሎች አካላት ውይይት ተደርጎበት እንዲፀድቅ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መመራቱ ይታወሳል።