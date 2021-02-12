በምዕራብ ጉጂ ዞን የሠላም አማራጭ የተቀበሉ 436 የኦነግ ሸኔ አባላት ከህዝብ ጋር እንዲቀላቀሉ ተደረገ

ነገሌ፤ የካቲት 05/2013 (ኢዜአ) የኦነግ ሸኔ ቡድን አባላት የነበሩና የሠላም አማራጭ የተቀበሉ 436 ግለሰቦች ሥልጠና በመወስድ ከህዝብ ጋር እንዲቀላቀሉ መደረጉን የምዕራብ ጉጂ ዞን ጸጥታና አስተዳደር ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
የጽህፈት ቤቱ ሀላፊ አቶ ደስታ ኢታና እንዳሉት የዞኑ ህዝብ የጥፋት ቡድኑ አባላት አሳልፎ በመስጠቱ የምዕራብ ጉጂ ዞን ወደ ቀደመ ሠላማዊ እንቅስቃሴው ተመልሷል፡፡
የጥፋት ተልዕኮ በመቀበል ሲንቀሳቀሱ የነበረና የቀረበላቸውን የሠላም አማራጭ የተቀበሉ 436 የኦነግ ሸኔ አባላት በዞኑ ህዝብና በጸጥታ ሀይሉ የጋራ ጥምረት በቁጥጥር ሥር እንደዋሉ አስረድተዋል፡፡
በይቅርታ ታልፈው በህግ የበላይነትና ሥነ ልቦና ዝግጅት ዙሪያ ሥልጠና ወስደው ከህዝቡ ጋር እንዲቀላቀሉ ተደርጓል ብለዋል፡፡
ምክርና ተግሳጽ ተቀብለው ወደ ሠላማዊ ህይወት ለመመለስ ፈቃደኛ ባልሆኑት ላይ እርምጃ መወሰዱንና 350 የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ሥር ማዋል መቻሉን ገልጸዋል፡፡
የዞኑን መልካም ገጽታ ለማጠልሸት ሠላም እንደሌለ ተደርጎ የሚናፈሰው አሉባልታ ፍጹም ሀሰትና ከእውነት የራቀ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
ከአባላቱ መካከል በሰጠው አስተያየት ኦነግ ሸኔ ከጥፋት በቀር ዓላማና ግብ የሌለውና ለህዝብ የማይጨነቅ በመሆኑ እራሱን ከቡድኑ ማግለሉን ተናግሯል፡፡
ሌላው የቡድኑ አባል ሞሮማ አሬሪ እና ኢማና ወባ በሚል ስሞች ይጠቀም የነበረው በበኩሉ ዓላማ ከሌለው የጥፋት ቡድኑ ጋር በመሆን ጊዜ ከማጥፋት ወደ ሠላም ተመልሶ የበደለውን ህዝብ ለመካስ እጅ መስጠቱን ተናግሯል፡፡
ህዝብና መንግስት ይቅር ባይ በመሆኑ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የጥፋት ተልዕኮ ለመፈጸም በጫካ ያሉም ወደ ሠላም እንዲመለሱ መልዕክቱን አስተላልፋል፡፡