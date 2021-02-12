የመንገዱ ግንባታ ሲጠናቀቅ ችግሮቻችን ይቃለላሉ – የማዲቾ ከተማ ነዋሪዎች

የካቲት 5/2013 (ኢዜአ) የሀዌላ ቱላ- ወተራሬሳ-የዩ- ወራንቻ የአስፋልት ኮንክሪት መንገድ ግንባታ ሲጠናቀቅ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮቻቸው እንደሚቃለሉ ተስፋ መሰነቃቸውን በሲዳማ ክልል የማዲቾ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
ርዝመቱ 84 ነጥብ 7 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው የሀዌላ ቱላ-ወተራሬሳ-የዩ-ወራንቻ የአስፋልት ኮንክሪት መንገድ ግንባታ የተጀመረው በተያዘው ሣምንት ነው።
በጠጠር ደረጃ ተገንብቶ ለረጅም ዓመታት አገልግሎት ሲሰጥ የቆየው ይህ መንገድ አሁን ኅብረተሰቡና አሽከርካሪዎች የሚፈልጉትን አገልግሎት እየሰጠ አይደለም።
በመሆኑም መንግሥት መንገዱ የሚኖረውን ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ከግምት በማስገባት ደረጃውን ወደ አስፋልት ኮንክሪት የሚያሳድግ ፕሮጀክት ጀምሯል።
የመልጋ ወረዳ ማዲቾ ከተማ ነዋሪዎች እንደሚሉት የመንገዱ በሚፈለገው ደረጃ አለመገንባት ለማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ዳርጓቸው ቆይቷል።
የማዲቾ ከተማ ነዋሪዋ እመቤት ዮሐንስ በመንገዱ አለመሰራት አርሶ አደሮች ምርታቸውን ወደ ገበያ እንዳያወጡ፣ ወላዶችም በሆስፒታል እንዳይወልዱ በማድረግ ተጽዕኖ ማሳደሩን ገልፃለች።
አቶ አረጋ ይታደጉ በበኩላቸው በመንገዱ ምቹ አለመሆን ወላድ እናቶች ለህልፈት ሲዳረጉ ቆይተዋል ብለዋል።
የመንገዱ ግንባታ ሲጠናቀቅ በርካታ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮቻቸው እንደሚቃለሉ በማመን ለዓመታት የመንገዱን መጀመር ሲጠባበቅ ለነበረው የአካባቢው ኅብረተሰብ ደስታ እንደፈጠረለት ተናግረዋል።
ሌላው የማዲቾ ነዋሪ አቶ አረጋ ጋናሞም ደግሞ የአካባቢው ነዋሪዎች የመንገዱን መጠናቀቅ በጉጉት ይጠብቃሉ ብለዋል።
የመንገዱ ግንባታ መጀመር እንዳስደሰታቸው የተናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ ስራው በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ጠይቀዋል።
መንገዱ በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮች እንዲፈቱና ለስራውም መሳካት የድርሻቸውን እንደሚወጡም ተናግረዋል።
የሀዌላ ቱላ-ወተራሬሳ-የዩ-ወራንቻ የአስፋልት ኮንክሪት መንገድ ግንባታ ከ1 ነጥብ 8 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ በዮቴክ ኮንስትራክሽን አማካኝነት የሚከወን ሲሆን በሶስት ዓመት ተኩል ለማጠናቀቅም ታቅዷል።