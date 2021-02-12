በድሬዳዋ አስተዳደር በበጀት ዓመቱ ከ1 ቢሊዮን 100 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል ላስመዘገቡ ባለሃብቶች ፈቃድ ተሰጠ

ድሬዳዋ፤ የካቲት 05/2013 (ኢዜአ) በድሬዳዋ አስተዳደር በተያዘው የበጀት ዓመት የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት ውስጥ ከአንድ ቢሊዮን 100 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል ላስመዘገቡ ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ መሰጠቱ ተገለጸ።
የአስተዳደሩ ምክር ቤት 46ኛ መደበኛ ጉባኤ ትናንት በተካሄደበት ወቅት የአስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አህመድ መሐመድ ባቀረቡት ሪፖርት እንዳመለከቱት፤ በሀገርና በውጭ ሀገራት ለሚገኙ ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት አማራጮችንና ዘርፎችን ለማስተዋወቅ ጥረት ተደርጓል።
በዚህም በግማሽ የጀት ዓመቱ ከአንድ ቢሊዮን 100 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል ላስመዘገቡ 164 ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ መሰጠቱን ገልጸዋል።
ባለሀብቶቹ በአሁኑ ወቅት በተለያዩ የስራ መስኮች ለመሰማራት እንቅስቃሴ መጀመራቸውን ገልጸው ለ8 ሺህ 600 ሰዎች ቋሚና ጊዜያዊ የሥራ ዕድል እንደሚፈጥሩ የሚጠበቅ መሆኑን አስረደተዋል፡፡
ምክትል ከንቲባው በሪፖርታቸው እንዳስረዱት በተለያዩ አነስተኛና ጥቃቅን የሥራ መስኮች እና ሌሎች ዘርፎች ከ3ሺህ 680 በላይ ሰዎች ጊዜያዊና ቋሚ የሥራ ዕድል ተፈጥሯል፡፡
በአስተዳደር የሚታየውን ስራ እጥነትና የማህበራዊ አገልግሎት ችግሮችን ለመፍታት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅና ለባለሃብት ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ጥረት መደረጉንም ምክትል ከንቲባቸው በሪፖርታቸው ገልጸዋል።
እንደሪፖርቱ በገጠር በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የተሰሩ ተግባራት፣ በትምህርት፣ ጤና፣ ንፁሁ መጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታና የህግ የበላይነት ለማስከበር የተከናወኑ ስራዎች አበረታች ናቸው።
የምክር ቤት አባላትና የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች የተጀመሩ ተግባራት አበረታች ቢሆኑም አሁንም እየተጓተቱ የሚገኙ ፕሮጀክቶች በፍጥነት ተጠናቀው አገልግሎት እንዲሰጡ መሰራት እንዳለበት አሳስበዋል፡፡
የምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ፈጡም ሙስጠፋ በገጠርና ከተማ የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ የተቀናጀ ርብርብ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል፡፡
የሥራ አጥ ቁጥርን ለመቀነስ የሚደረገው ጥረት ከማጠናከር ጎን ለጎን የድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርክ ወደ ስራ መግባት ለስራ ፈላጊው ወሳኝ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናግረዋል፡፡
ምክር ቤቱም የሚያደርገውን ድጋፍ፣ ክትትልና ቁጥጥር እንደሚያጠናክር ጠይቀዋል፡፡
ለአንድ ቀን በተካሄደው የምክር ቤቱ ጉባኤ የአስፈጻሚው አካል የግማሽ በጀት ዓመት ሪፖርት ላይ ተወያይቶ በሙሉ ድምጽ በማጽደቅ ተጠናቋል፡፡