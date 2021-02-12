በቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን የተዘጋጁ ሁለት የኦሮሚኛ ቋንቋ መጽሐፍት ተመረቁ

ዲላ ፤የካቲት 5/2013 (ኢዜአ) በቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን አማካኝነት በኦሮሚኛ ቋንቋ የተዘጋጁ ግለ ታሪክና ልብ ወለድ መጽሐፍት ዛሬ ተመረቁ።
መጽሐፎቱ “ሴና በሪሶ ዱካሌ” እና “አናን ቆራሱማ “በሚሉ ርዕሶች የተዘጋጁ መሆናቸውን በምረቃ ሥነ-ሥርዓት ተገልጿል።
የ”ሴና በሪሶ ዱካሌ ” መጽሐፍ ያዘጋጁት ተባባሪ ፕሮፌሰር ደረጀ ብሩ እንደተናገሩት፤ መጽሐፉ የሀገር ወዳዱና የጀግናው በሪሶ ዱካሌ የሕይወት ታሪክና ለሀገር የከፈሉትን መስዋትነት የዳሰሰ ነው።
በሪሶ ዱካሌ ከገዳ ሥርዓት ዴሞክራሲን በመማር ለጉጂና ለመላው ጭቁን ህዝብ ነጻነት ያታገሉና ያታገሉ ጀግና መሪ እንደነበሩ ጠቅሰዋል።
በተለይ በ1974 ዓ.ም. ደርግን ለመጣል በተደረገ ትግል በአከባቢያቸው የተማሪዎችና የአርሶ አደሮች ትግል እንዲጠናከር የማይተካ ሚና መወጣታቸውን አወስተዋል።
ወጣቱ ትውልድም ከአባቶች ጀግንነትና ሀገር ወዳድነትን በመማር ለሀገር አንድነትና ብልጽግና እንዲሰራ መጽሐፉ ጠቀሜታ እንዳለው አብራርተዋል።
“አናን ቆራሱማ” የተሰኝውን መጽሐፍ ያዘጋጁት መምህርና ደራሲ ገመቹ ሳታና መጽሐፉ የማህበረሰቡን ወግና ባህል ዙሪያ የሚያጠነጥን ልብ ወለድ መሆኑን ተናግረዋል።
አፈ- ታሪክ ብቻ የሆኑን በመጸሐፉ መካተታቸውንና ይህም አፈ ታሪኮቹ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲሸጋገሩ የጎላ አስተዋጾኦ እንደሚኖረው አስረደተዋል።
የማህበረሰቡ ጠቃሚ እሴቶች እንዲተዋወቁና እንዲበለጽጉ ዩኒቨርሲቲው የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ታምሩ አኖሌ ናቸው።
ዩኒቨርሲቲው መጽሐፍቱ ለአንባቢያን እንዲበቁ እገዛ ማድረግን ጠቅሰው በተለይ የገዳ ሥርዓት ዙሪያ የሚካሄዱ ጥናትና ምርምሮች እየደገፈ እንደሚገኝ አንስተዋል።
መጽሐፍቱ “ሴና በሪሶ ዱካሌ” አራት ምዕራፍና 66 ገፆች እንዲሁም “አናን ቆራሱማ ” ደግሞ 11 ምዕራፍና 73 ገፆች ያላቸው ናቸው።
በምረቃ ሥነ-ሥርዓት አባ ገዳዎች፣ የሃገር ሽማግሌዎች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና የጥበብ አፍቃሪያን ተገኝተዋል።