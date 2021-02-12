የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችን በመለየት መፍትሄ የሚያስቀምጥ ምክከር እየተካሄደ ነው

የካቲት 5/2013 (ኢዜአ) በብሔራዊ የመንግስት አገልግሎት ዘርፍ ላይ ያተኮረ የምክክር መድረክ በወሊሶ ከተማ በመካሄድ ላይ ነው።
የምክክር መድረኩ በሠላም ሚኒስቴርና በሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን አስተባባሪነት ነው የተዘጋጀው።
ይህ የምክክር መድረክ በመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ዘርፍ ውስጥ የሚስተዋሉ ችግሮችን በመለየት መፍትሄ ማስቀመጥ ላይ ያተኮረ ነው፡፡
ችግሮቹን በመለየት እርምጃ እንዲወሰድ ግብዓት በመስጠት የአገልግሎት ዘርፉ ዘመናዊ፣ ተደራሽና የሕዝብ ይሁንታ ያለው እንዲሆንና አገልጋይ መንግስት መገንባት ላይ ያለመ ነውም ተብሏል፡፡
ከአገራዊ ለውጡ ጋር ተያይዞ በመንግስት ከተወሰዱ መሰረተ ሰፊ ፖለቲካዊ ውሳኔዎች መካከል አንዱ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ዘርፉን ከማንኛውም የፖለቲካ አስተሳሰብና ተጽዕኖ ነጻ ማድረግ እንደሆነ በዚሁ ጊዜ ተገልጿል።
ይህን ተከትሎ በዘርፉ ለዜጎች ክብር የሰጡ፣ ግልጽ፣ አሳታፊ፣ ውጤታማና ተጠያቂ የሆኑ ሠላማዊ ተቋማት እንዲገነቡ ማስቻል እንደሆነም ተመልክቷል።
በወሊሶ ከተማ እየተካሄደ ባለው የመንግስት አገልግሎት ዘርፍ ተኮር ምክክር ከደቡብ፣ ከጋምቤላና ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች የተወጣጡ ከዞን እስከ ወረዳ የሲቪል ሰርቪስ መዋቅር አመራሮችና የዩኒቨርስቲ ምሁራን ታድመዋል።
መድረኩ ከዛሬ ጀምሮ ለሶስት ቀናት እንደሚቀጥል ከወጣው መርሃ ገብር ለማወቅ ተችሏል።