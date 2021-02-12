የዜጎችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በ10 ዓመቱ የልማት ዕቅድ ውጤት አመላካች ጉዳዮችን ማስቀመጥ ያስፈልጋል

አዲስ አበባ የካቲት 5/2013 (ኢዜአ) በ10 ዓመቱ የልማት ዕቅድ የዜጎችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉ ውጤት አመላካች ጉዳዮችን ማስቀመጥ እንደሚያስፈልግ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባዔ ታገሰ ጫፎ ተናገሩ።
የፕላንና ልማት ኮሚሽን በልማት ዕቅዱ ክትትልና ግምገማ ላይ ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቋሚ ኮሚቴዎች ሰብሳቢዎች ጋር እየመከረ ነው፡፡
አፈ ጉባዔ ታገሰ ጫፎ ዕቅዱ ወደሚፈለገው የብልፅግና ጎዞ ለመድረስ ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል።
የዜጎችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ዕቅዱ ተግባር ላይ የሚውልበትን ስርዓት የመዘርጋትን አስፈላጊነትም አመልክተዋል፡፡
ለዚህ ይረዳ ዘንድም ውጤቱ የሚለካበት አሰራር በመዘርጋት እያንዳንዱ ተቋም ከነባራዊ ሁኔታው ጋር አያይዞ መስራት ይጠበቅበታል ብለዋል፡፡
በተቀመጠው ውጤት አመላካች አቅጣጫ መሰረት ምክር ቤቱ ክትትልና ግምገማ እንደሚያደርግም አስታውቀዋል፡፡
የፕላንና ልማት ኮሚሽነር ዶክተር ፍፁም አስፋው በበኩላቸው የልማት ዕቅዱ በዘመናዊ አሰራር የተደገፈ የክትትልና ግምገማ ሪፖርት አቀራረብ ስርዓት እንዲኖረው የሚረዳ አሰራር ለመዘርጋት ኮሚሽኑ አስፈላጊ ስራዎችን ማከናወኑን ተናግረዋል፡፡
በየተቋማቱ የሚገኙ የክትትልና ድጋፍ ክፍሎችን ለማጠናከር ከሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ጋር ስራዎችን መከናወናቸውንም ገልጸዋል፡፡